Руководители силовых структур приняли участие в чемпионате по стрельбе на призы министра обороны

В Минске прошел чемпионат по стрельбе среди руководящего состава силовых структур на призы министра обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тире имени Тимошенко за награды боролись 19 команд. Турнир проводился уже в четвертый раз, и количество участников из года в год постоянно растет. По итогам состязания определено личное и командное первенство.

Дмитрий Шустиков, заместитель председателя спортивного комитета Вооруженных Сил:

В этом году было приглашено уже 20 команд, присутствуют различные виды стрельбы, такие как стрельба из боевого оружия, из спортивного оружия. Что такое простоять с пистолетом 10 минут? Это межмышечная координация, это развитие выносливости и других физических качеств. И, конечно, в данном случае очень ярко работает основной принцип обучения – делай, как я. И наши теперешние участники соревнований, руководители личным примером показывают, как надо, в общем-то, заниматься.