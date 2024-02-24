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Руководители силовых структур приняли участие в чемпионате по стрельбе на призы министра обороны

24 февраля 2024 11:20
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В Минске прошел чемпионат по стрельбе среди руководящего состава силовых структур на призы министра обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители силовых структур приняли участие в чемпионате по стрельбе на призы министра обороны-1

В тире имени Тимошенко за награды боролись 19 команд. Турнир проводился уже в четвертый раз, и количество участников из года в год постоянно растет. По итогам состязания определено личное и командное первенство.

Руководители силовых структур приняли участие в чемпионате по стрельбе на призы министра обороны-4

Дмитрий Шустиков, заместитель председателя спортивного комитета Вооруженных Сил:
В этом году было приглашено уже 20 команд, присутствуют различные виды стрельбы, такие как стрельба из боевого оружия, из спортивного оружия. Что такое простоять с пистолетом 10 минут? Это межмышечная координация, это развитие выносливости и других физических качеств. И, конечно, в данном случае очень ярко работает основной принцип обучения – делай, как я. И наши теперешние участники соревнований, руководители личным примером показывают, как надо, в общем-то, заниматься.

Руководители силовых структур приняли участие в чемпионате по стрельбе на призы министра обороны-7

Чемпионат приурочили ко Дню защитников Отечества. Все, кто принял в нем участие, действительно должны быть примером для каждого мужчины нашей страны и уметь владеть и пользоваться оружием. Все, кто это продемонстрировал на турнире, были отмечены наградами. Вручал их лично министр обороны Беларуси.

# Спортивные соревнования # общество

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