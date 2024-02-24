80-летие освобождения от немецко-фашистки захватчиков отмечают в Рогачёве

Рогачев празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистких захватчиков. Восемь тысяч красноармейцев погибли в кровавых сражениях за эту землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для полного избавления от врага потребовалось несколько месяцев и три освободительные операции.

Решающие бои продолжались несколько дней. В ночь на 24 февраля штурмовым ударом удалось переломить обстановку. Красноармейцы завладели южной частью и центром Рогачева. Проведенная операция улучшила обстановку на белорусском фронте, но часть района оставалась под оккупацией до самой операции «Багратион». Сегодня, 24 февраля, в Рогачеве вспоминают героев, отдавших жизни за освобождение города и района, на митинге у мемориала воинской славы. Проходят молебны в местных храмах.