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80-летие освобождения от немецко-фашистки захватчиков отмечают в Рогачёве

24 февраля 2024 11:06
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Рогачев празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистких захватчиков. Восемь тысяч красноармейцев погибли в кровавых сражениях за эту землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для полного избавления от врага потребовалось несколько месяцев и три освободительные операции.

80-летие освобождения от немецко-фашистки захватчиков отмечают в Рогачёве-1

Решающие бои продолжались несколько дней. В ночь на 24 февраля штурмовым ударом удалось переломить обстановку. Красноармейцы завладели южной частью и центром Рогачева. Проведенная операция улучшила обстановку на белорусском фронте, но часть района оставалась под оккупацией до самой операции «Багратион». Сегодня, 24 февраля, в Рогачеве вспоминают героев, отдавших жизни за освобождение города и района, на митинге у мемориала воинской славы. Проходят молебны в местных храмах.

# Великая Отечественная война # общество

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