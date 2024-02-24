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Французские фермеры ворвались на выставку в Париже и потребовали встречи с Макроном – он отказался

24 февраля 2024 10:58
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Французские фермеры ворвались на сельхозвыставку в Париже. Они требовали встречи с президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры ворвались на выставку в Париже и потребовали встречи с Макроном – он отказался-1

Между охраной и аграриями произошли столкновения. На помощь полиции выехали спецотряды для подавления волнений. Протестующие стали закидывать правоохранителей своей же продукцией. Президент Франции все-таки посетил экспозицию, но отказался проводить открытые дебаты с аграриями и провел лишь приватную встречу с представителями сельхозсоюзов. Митингующие заявили, что не намерены сворачивать свои акции, пока все их условия не выполнят. Напомним, протесты фермеров во Франции продолжаются с начала января. Аграрии требуют увеличить количество льгот и дотаций, а также уменьшить импорт дешевой сельхозпродукции.

# Акции протеста # общество # Эммануэль Макрон

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