В Беларуси началась регистрация на ЦТ

В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов и выпускников прошлых лет есть почти две недели, чтобы подать заявление на участие в испытании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подать его можно либо заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, либо лично, посетив один из пунктов регистрации. Всего их 40. График работы с 9 утра до 19 вечера в будние и с 9:00 до 18:00 по субботам. Регистрация продлится по 22 апреля включительно. Первое тестирование состоится 26 мая.