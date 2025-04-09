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В Беларуси началась регистрация на ЦТ

09 апреля 2025 08:17
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В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов и выпускников прошлых лет есть почти две недели, чтобы подать заявление на участие в испытании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась регистрация на ЦТ-2

Подать его можно либо заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний, либо лично, посетив один из пунктов регистрации. Всего их 40. График работы с 9 утра до 19 вечера в будние и с 9:00 до 18:00 по субботам. Регистрация продлится по 22 апреля включительно. Первое тестирование состоится 26 мая. 

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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