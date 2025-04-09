В этой детской музыкальной школе есть уникальное эстрадное отделение – вот в чём его особенность

Здесь каждый звук, каждая нота становится шагом к мечте, а каждый урок – ступенькой к новым вершинам. Четыре десятилетия, наполненные музыкой, творчеством и вдохновением. Сегодня Детская музыкальная школа искусств №13 города Минска отмечает 40-летие.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Олеся Николаева, директор Детской музыкальной школы искусств № 13 города Минска.
Юлия Самусенко, ведущая:
Особенность школы – это эстрадное отделение. Расскажите, в чем уникальность?
Олеся Николаева, директор Детской музыкальной школы искусств № 13 города Минска:
Мы очень гордимся нашим эстрадным отделением. Поверьте, это действительно уникальное отделение, потому что в 2000 году именно на базе нашей школы впервые в Минске было открыто экспериментальное фортепианное эстрадное отделение. И вот уже с 2000 года оно успешно работает в нашей школе. Сейчас инструменты расширены, предметов стало больше. Ребята обучаются игре на электро- и на бас-гитаре, на ударных инструментах, на саксофоне. Также появилась специальность эстрадный вокал.
Александра Каштанова, ведущая:
А какой инструмент сейчас у ребят наиболее популярен?
Олеся Николаева:
Эти инструменты всегда пользуются популярностью подрастающего поколения, но, конечно, вокалу нет равных.
Подробности в видео.