В этой детской музыкальной школе есть уникальное эстрадное отделение – вот в чём его особенность

Здесь каждый звук, каждая нота становится шагом к мечте, а каждый урок – ступенькой к новым вершинам. Четыре десятилетия, наполненные музыкой, творчеством и вдохновением. Сегодня Детская музыкальная школа искусств №13 города Минска отмечает 40-летие.

Олеся Николаева, директор Детской музыкальной школы искусств № 13 города Минска:

Мы очень гордимся нашим эстрадным отделением. Поверьте, это действительно уникальное отделение, потому что в 2000 году именно на базе нашей школы впервые в Минске было открыто экспериментальное фортепианное эстрадное отделение. И вот уже с 2000 года оно успешно работает в нашей школе. Сейчас инструменты расширены, предметов стало больше. Ребята обучаются игре на электро- и на бас-гитаре, на ударных инструментах, на саксофоне. Также появилась специальность эстрадный вокал.

Александра Каштанова, ведущая:

А какой инструмент сейчас у ребят наиболее популярен?

Олеся Николаева:

Эти инструменты всегда пользуются популярностью подрастающего поколения, но, конечно, вокалу нет равных.