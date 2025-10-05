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Чем привиться в этот эпидсезон? Поговорили о вакцинах с экспертом

05 октября 2025 17:19
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Угрожает ли нам новая пандемия, какие вирусы особенно активны в этом году и что с вакцинами? Об этом и не только мы поговорили с эпидемиологом Вероникой Высоцкой.

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Чем привиться в этот эпидсезон? Поговорили о вакцинах с экспертом-2

Ольга Коршун:
А что касается прививок. Традиционно это грипп. Мы прививаемся. Какие прививки в этом году у нас в стране будут? Уже, наверное, в некоторых учреждениях вакцинация началась даже.

Вероника Высоцкая:
У населения есть возможность сделать профилактические прививки с использованием пока только одной вакцины. Это «Инфлювак тетра», это вакцина производства Нидерландов. В настоящее время ожидается поставка еще одной вакцины для оказания платных услуг населению. Это «Ваксигрип тетра». Наверное, тоже знакомая вакцина французского производства. В начале следующей недели с лабораторного контроля выходит вакцина «Гриппол плюс» российского производства, которая закуплена для проведения вакцинации на бесплатной основе контингентам риска и всем желающим.

# Вакцинация # Вирусные заболевания # Вероника Высоцкая # Ольга Коршун # Медицина

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