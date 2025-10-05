Чем привиться в этот эпидсезон? Поговорили о вакцинах с экспертом

Угрожает ли нам новая пандемия, какие вирусы особенно активны в этом году и что с вакцинами? Об этом и не только мы поговорили с эпидемиологом Вероникой Высоцкой.

Ольга Коршун:

А что касается прививок. Традиционно это грипп. Мы прививаемся. Какие прививки в этом году у нас в стране будут? Уже, наверное, в некоторых учреждениях вакцинация началась даже.

Вероника Высоцкая:

У населения есть возможность сделать профилактические прививки с использованием пока только одной вакцины. Это «Инфлювак тетра», это вакцина производства Нидерландов. В настоящее время ожидается поставка еще одной вакцины для оказания платных услуг населению. Это «Ваксигрип тетра». Наверное, тоже знакомая вакцина французского производства. В начале следующей недели с лабораторного контроля выходит вакцина «Гриппол плюс» российского производства, которая закуплена для проведения вакцинации на бесплатной основе контингентам риска и всем желающим.