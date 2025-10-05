Бытует мнение, что белорусы стали болеть чаще – так ли это на самом деле, рассказала эпидемиолог

Угрожает ли нам новая пандемия, какие вирусы особенно активны в этом году и что с вакцинами? Об этом и не только мы поговорили с эпидемиологом Вероникой Высоцкой.

Грипп, ОРВИ и «Стратус»: реальная угроза или сезонная норма? Интервью с экспертом.

Ольга Коршун, СТВ:

Бытует такое мнение среди обычных людей, что мы как будто стали болеть чаще. Это нам только кажется или лабораторно как-то тоже фиксируется?