Бытует мнение, что белорусы стали болеть чаще – так ли это на самом деле, рассказала эпидемиолог

Угрожает ли нам новая пандемия, какие вирусы особенно активны в этом году и что с вакцинами? Об этом и не только мы поговорили с эпидемиологом Вероникой Высоцкой.
Грипп, ОРВИ и «Стратус»: реальная угроза или сезонная норма? Интервью с экспертом.
Ольга Коршун, СТВ:
Бытует такое мнение среди обычных людей, что мы как будто стали болеть чаще. Это нам только кажется или лабораторно как-то тоже фиксируется?
Вероника Высоцкая, заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В 2023-2024 году у нас уровень интенсивности эпидемического процесса, именно респираторных инфекций, как мы говорим, практически вернулся на допандемический период. Но все равно у нас в стране ежегодно в сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями, ОРИ, или ОРВИ, как будет угодно, переболевает до 40 % населения.