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Бытует мнение, что белорусы стали болеть чаще – так ли это на самом деле, рассказала эпидемиолог

05 октября 2025 17:17
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Угрожает ли нам новая пандемия, какие вирусы особенно активны в этом году и что с вакцинами? Об этом и не только мы поговорили с эпидемиологом Вероникой Высоцкой.

Грипп, ОРВИ и «Стратус»: реальная угроза или сезонная норма? Интервью с экспертом.

Ольга Коршун, СТВ:
Бытует такое мнение среди обычных людей, что мы как будто стали болеть чаще. Это нам только кажется или лабораторно как-то тоже фиксируется?

Бытует мнение, что белорусы стали болеть чаще – так ли это на самом деле, рассказала эпидемиолог-2

Вероника Высоцкая, заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: 
В 2023-2024 году у нас уровень интенсивности эпидемического процесса, именно респираторных инфекций, как мы говорим, практически вернулся на допандемический период. Но все равно у нас в стране ежегодно в сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями, ОРИ, или ОРВИ, как будет угодно, переболевает до 40 % населения.

# Вирусные заболевания # Ольга Коршун # Вероника Высоцкая

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