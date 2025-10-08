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Новости по тегу #Ольга Кардаш

Можно ли поставить диагноз онлайн? Ответила врач-блогер
08 октября 2025 17:24

Можно ли поставить диагноз онлайн? Ответила врач-блогер

Почему леворукость формируется внутриутробно – объяснила врач
04 сентября 2025 15:55

Почему леворукость формируется внутриутробно – объяснила врач

Набор полезных микроорганизмов – как помочь новорожденному в формировании микрофлоры
20 июня 2025 15:58

Набор полезных микроорганизмов – как помочь новорожденному в формировании микрофлоры

Чем полезно общение младенцев с домашними животными, объяснила педиатр
25 апреля 2025 16:11

Чем полезно общение младенцев с домашними животными, объяснила педиатр

Педиатр: детские коконы, качели и шезлонги можно использовать только до 3 месяцев
05 апреля 2024 16:19

Педиатр: детские коконы, качели и шезлонги можно использовать только до 3 месяцев

Победитель конкурса «СуперДоктор-2019»: «Нужно отдавать всё, абсолютно всё: время, ласку, заботу»
31 января 2020 09:03

Победитель конкурса «СуперДоктор-2019»: «Нужно отдавать всё, абсолютно всё: время, ласку, заботу»

Кроссовки с «вышиванкой»: белорусский орнамент покоряет американских производителей обуви
13 апреля 2016 16:45

Кроссовки с «вышиванкой»: белорусский орнамент покоряет американских производителей обуви

Человек-левша: «гений» или «белая ворона»? Интересные факты о левшах
13 августа 2015 08:43

Человек-левша: «гений» или «белая ворона»? Интересные факты о левшах

Готовимся к школе. Выбираем правильный ранец
06 августа 2015 10:00

Готовимся к школе. Выбираем правильный ранец

Минимализм, новаторство, геометрия - почерк дизайнера Ольги Кардаш
26 января 2015 11:21

Минимализм, новаторство, геометрия - почерк дизайнера Ольги Кардаш

Как не испортить себе отдых и не ошибиться с выбором турфирмы?
14 июня 2014 15:43

Как не испортить себе отдых и не ошибиться с выбором турфирмы?

Большой осенний модный маркет: тренды сезона
16 октября 2013 11:02

Большой осенний модный маркет: тренды сезона