Новости по тегу #Ольга Кардаш

«Изначально мой блог заводился не для того, чтобы лечить в интернете, а для того, чтобы люди могли экстренно со мной связаться».
В возрасте 8-10 недель мозг должен разделиться. В этот момент формируется то, что мы называем левшество. Ребенок окончательно определяется внутриутробно с 16 по 20 неделю.
Первое, что нужно сделать, – как можно быстрее начать грудное вскармливание, прямо в родзале. Второй момент – это контакт кожа к коже. То есть сразу прикладывать малыша к маме.
Стерильность и попытка вымыть квартиру начисто, насухо, добела играет с нами в злую шутку.
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