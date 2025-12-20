Ни одна страна не может произвести самолёт в одиночку, даже США и Китай – Лукашенко
Александр Лукашенко поручил отраслевым министрам, руководителям предприятий и ученым согласовать программы и планы новой пятилетки. К 2030 году плотность роботизации должна стать выше 100 единиц на 10 тысяч работников промышленности. Роботизация в сельском хозяйстве также продолжится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако строить такие планы мы можем только благодаря компетенциям, которые развиваем и наращиваем на нашей традиционной базе. Речь в первую очередь о микроэлектронике. Эта одно из наиболее важных для обеспечения технологического суверенитета направлений. Именно по нему ударили санкциями, но совместно с Россией удалось преодолеть зону турбулентности.
Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку.
Микроэлектронные компоненты важны в том числе для авиастроения. Отрасль для Беларуси относительно новая – в стране и прежде ремонтировали самолеты, производили отдельные детали. Сегодня новый виток развития. В сотрудничестве с Россией планируется выстроить производство новой модели. Как отметил глава государства, в одиночку ни одна страна не может произвести самолет, даже США и Китай.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я наставил на том, что и новые производства надо. Если нация хочет развиваться, надо не просто углублять производство там, где мы чего-то умеем, но и создавать новое. Кое-что мы умеем делать, потому что мы веками, можно сказать, осуществляли ремонт самолетов: и гражданских, и военных. Ума хватило нам.
Вот Сивак [Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси] сидит напротив меня. Помнишь, когда принимали решение по выносу из Минска аэропорта и завода гражданской авиации. Сегодня мы готовы его расширять, и мы пригодились.
Когда специалисты из России приехали, где авиастроение на высоком уровне, они ахнули. В Барановичах мы ремонтировали и кое-какие части производили для военных самолетов. Давайте возьмем эти два завода и будем строить свои самолеты вместе с россиянами.
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