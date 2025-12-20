Ни одна страна не может произвести самолёт в одиночку, даже США и Китай – Лукашенко

Александр Лукашенко поручил отраслевым министрам, руководителям предприятий и ученым согласовать программы и планы новой пятилетки. К 2030 году плотность роботизации должна стать выше 100 единиц на 10 тысяч работников промышленности. Роботизация в сельском хозяйстве также продолжится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако строить такие планы мы можем только благодаря компетенциям, которые развиваем и наращиваем на нашей традиционной базе. Речь в первую очередь о микроэлектронике. Эта одно из наиболее важных для обеспечения технологического суверенитета направлений. Именно по нему ударили санкциями, но совместно с Россией удалось преодолеть зону турбулентности. Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку. Микроэлектронные компоненты важны в том числе для авиастроения. Отрасль для Беларуси относительно новая – в стране и прежде ремонтировали самолеты, производили отдельные детали. Сегодня новый виток развития. В сотрудничестве с Россией планируется выстроить производство новой модели. Как отметил глава государства, в одиночку ни одна страна не может произвести самолет, даже США и Китай.