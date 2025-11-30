В Витебске завершают подготовку праздничной иллюминации к Новому году

Чем ближе праздник, тем ярче будут в вечернее время улицы белорусских городов. В Витебске впервые в 2025 году разработана комплексная концепция наружного архитектурного освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая подсветка будет функционировать круглый год и полностью изменит облик города в новогодние праздники. Иллюминация появится на исторически значимых зданиях, памятниках культуры и архитектуры, административных строениях. В том числе в огнях будет телевизионная вышка, пешеходные и автомобильные мосты, общественные и жилые здания, расположенные вдоль основных автомагистралей.

Андрей Макеев, начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома:

Грядет Новый год. Большие усилия приложены исполкомом. Вы увидите новые локации, новые фотозоны появятся. Оформление центральной площади ярмаркой будет выполнено на сегодняшний день. Интересные очень идеи. Ну и, думаю, праздничное настроение будет у всех.

При создании иллюминации учли влияние декоративной подсветки на ночное освещение проезжей части и комфортность восприятия для жителей. В световых решениях будут использованы спокойные и мягкие цвета, которые при этом хорошо впишутся в праздничное убранство города.