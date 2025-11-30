С 1 декабря автомобилисты обязаны перейти на зимние шины

С ухудшением погодных условий в Беларуси Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными при управлении транспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В предстоящие сутки ожидается гололедица. Перепады температуры воздуха составят от -2 до 6 градусов тепла. К тому же первый день календарной зимы мы встретим пеленой густого тумана.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Водителям необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал. Не допускать резких маневров и непредсказуемого поведения. Следует пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров. В условиях плохой видимости пешеходам важно обозначать себя световозвращающими элементами. Быть внимательными при пересечении проезжей части. Смотреть по сторонам, начинать переход только убедившись, что водители вас заметили и успели остановить транспортное средство.

В Госавтоинспекции также напоминают, что 30 ноября – последний день, когда можно безнаказанно ездить на автомобиле с летними шинами. С 1 декабря за это предусмотрена административная ответственность: предупреждение или штраф до 1 базовой величины. Сейчас это 42 рубля. Если нарушение будет зафиксировано повторно в течение года – сумма штрафа может увеличится в пять раз.