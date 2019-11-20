Чем кормить уличных птиц зимой. И надо ли это делать?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – специалист по связям с общественностью общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Алеся Башаримова.
Чем кормить уличных птиц зимой?
Алеся Башаримова, специалист по связям с общественностью общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Самый универсальный корм – нежареные и несоленые семечки подсолнечника, можно давать нежареный и несоленый арахис, а также сало. Многие помнят со школы, что синички любят сало, могут также и дятлы прилететь.