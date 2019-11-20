Чем кормить уличных птиц зимой. И надо ли это делать?

Алеся Башаримова, специалист по связям с общественностью общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»: Самый универсальный корм – нежареные и несоленые семечки подсолнечника, можно давать нежареный и несоленый арахис, а также сало. Многие помнят со школы, что синички любят сало, могут также и дятлы прилететь.

Птицам не нужны кормушки, ведь природа так сделала, что они сами себя прокормят и всегда найдут корм даже в мороз. Это правда?

Алеся Башаримова:

На самом деле, есть естественный отбор, но если мы говорим про города, человек пришел на территорию дикой природы, он занял эту территорию и он как бы выгнал этих птиц. В городах не так много деревьев. Поэтому человеку нужно поддерживать маленьких птиц, потому что в городе им тяжелее будет найти корм, особенно когда выпадет снег.