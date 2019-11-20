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Чем кормить уличных птиц зимой. И надо ли это делать?

20 ноября 2019 09:13
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – специалист по связям с общественностью общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Алеся Башаримова.

Чем кормить уличных птиц зимой?

Алеся Башаримова, специалист по связям с общественностью общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Самый универсальный корм нежареные и несоленые семечки подсолнечника, можно давать нежареный и несоленый арахис, а также сало. Многие помнят со школы, что синички любят сало, могут также и дятлы прилететь.

Чем кормить уличных птиц зимой. И надо ли это делать?-1

Птицам не нужны кормушки, ведь природа так сделала, что они сами себя прокормят и всегда найдут корм даже в мороз. Это правда?

Алеся Башаримова:
На самом деле, есть естественный отбор, но если мы говорим про города, человек пришел на территорию дикой природы, он занял эту территорию и он как бы выгнал этих птиц. В городах не так много деревьев. Поэтому человеку нужно поддерживать маленьких птиц, потому что в городе им тяжелее будет найти корм, особенно когда выпадет снег.

Чем кормить уличных птиц зимой. И надо ли это делать?-4

Что делать, если в дом осенью залетела летучая мышь?

# Птицы Беларуси # общество # Алеся Башаримова # Фотофакт

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