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Что делать, если в дом осенью залетела летучая мышь?

20 ноября 2019 09:17
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Что делать, если в дом осенью залетела летучая мышь, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Алеся Башаримова, специалист по связям с общественностью общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Они еще не легли в спячку, потому что теплая осень, но в любом случае, когда вы находите летучую мышь, которая лежит на полу или она залетела к вам в квартиру, бывало, что ко мне залетала летучая мышь, это было летом, тогда вы можете позвонить в «Кажанаполис» и специалист подскажет вам, что делать. Ни в коем случае вы не должны брать ее голыми руками, потому что это животное хоть и неагрессивное, но если его трогать, оно в стрессе может вас укусить.

Что делать, если в дом осенью залетела летучая мышь?-1

Самое страшное для них, если он заснул и нечаянно проснулся, когда люди его тревожат, они уже сами не засыпают и они от этого умирают, поэтому нужно отдавать их к специалистам.

Алеся Башаримова:
Они много энергии тратят, чтобы выйти из спячки, потом когда они засыпают снова, то они просто могут не дожить до весны. Поэтому в «Кажанаполисе» у нас есть специальный холодильник и они там зимуют в оптимальной для них температуре: 4 градуса, их кладут в специальные мешочки, вешают и они там проводят зиму, а весной их выпускают на волю.

Что делать, если в дом осенью залетела летучая мышь?-4

Что делать, если в дом осенью залетела летучая мышь?-6

# Человек и животные # Животные # Алеся Башаримова # Фотофакт # Человек и животные

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