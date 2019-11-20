Что делать, если в дом осенью залетела летучая мышь, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Алеся Башаримова, специалист по связям с общественностью общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Они еще не легли в спячку, потому что теплая осень, но в любом случае, когда вы находите летучую мышь, которая лежит на полу или она залетела к вам в квартиру, бывало, что ко мне залетала летучая мышь, это было летом, тогда вы можете позвонить в «Кажанаполис» и специалист подскажет вам, что делать. Ни в коем случае вы не должны брать ее голыми руками, потому что это животное хоть и неагрессивное, но если его трогать, оно в стрессе может вас укусить.