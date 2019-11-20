Что делать, если в дом осенью залетела летучая мышь?

Алеся Башаримова, специалист по связям с общественностью общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»: Они еще не легли в спячку, потому что теплая осень, но в любом случае, когда вы находите летучую мышь, которая лежит на полу или она залетела к вам в квартиру, бывало, что ко мне залетала летучая мышь, это было летом, тогда вы можете позвонить в «Кажанаполис» и специалист подскажет вам, что делать. Ни в коем случае вы не должны брать ее голыми руками, потому что это животное хоть и неагрессивное, но если его трогать, оно в стрессе может вас укусить.

Самое страшное для них, если он заснул и нечаянно проснулся, когда люди его тревожат, они уже сами не засыпают и они от этого умирают, поэтому нужно отдавать их к специалистам.

Алеся Башаримова:

Они много энергии тратят, чтобы выйти из спячки, потом когда они засыпают снова, то они просто могут не дожить до весны. Поэтому в «Кажанаполисе» у нас есть специальный холодильник и они там зимуют в оптимальной для них температуре: 4 градуса, их кладут в специальные мешочки, вешают и они там проводят зиму, а весной их выпускают на волю.