Белорусская армия отметила День ракетных войск и артиллерии

Новости Беларуси. Ракетные войска и артиллерия отметили профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ракетные войска и артиллерия отметили профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 ноября началось историческое контрнаступление Красной Армии под Сталинградом в далеком 1942-ом.
С тех пор этот день вписан в календарь как праздник тех, кто оберегает воздушное пространство. Сегодня наземный щит Беларуси – это модернизированные орудия и новейшие системы радарного наведения.
А современное поколение воинов достойно продолжает славные боевые традиции своих героических предшественников. Не забывая, к слову, и про них самих. Накануне ветеранов Великой Отечественной пригласили на стрельбу молодых артиллеристов в Осиповичах, а те не удержалась и тоже дали огня.