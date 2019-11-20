Белорусская армия отметила День ракетных войск и артиллерии

Новости Беларуси. Ракетные войска и артиллерия отметили профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 ноября началось историческое контрнаступление Красной Армии под Сталинградом в далеком 1942-ом.

С тех пор этот день вписан в календарь как праздник тех, кто оберегает воздушное пространство. Сегодня наземный щит Беларуси – это модернизированные орудия и новейшие системы радарного наведения.