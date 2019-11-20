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Белорусская армия отметила День ракетных войск и артиллерии

20 ноября 2019 07:32
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Новости Беларуси. Ракетные войска и артиллерия отметили профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская армия отметила День ракетных войск и артиллерии -1

19 ноября началось историческое контрнаступление Красной Армии под Сталинградом в далеком 1942-ом.

Белорусская армия отметила День ракетных войск и артиллерии -4

С тех пор этот день вписан в календарь как праздник тех, кто оберегает воздушное пространство. Сегодня наземный щит Беларуси – это модернизированные орудия и новейшие системы радарного наведения.

Белорусская армия отметила День ракетных войск и артиллерии -7

А современное поколение воинов достойно продолжает славные боевые традиции своих героических предшественников. Не забывая, к слову, и про них самих. Накануне ветеранов Великой Отечественной пригласили на стрельбу молодых артиллеристов в Осиповичах, а те не удержалась и тоже дали огня. 

Белорусская армия отметила День ракетных войск и артиллерии -10

Белорусская армия отметила День ракетных войск и артиллерии -12

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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