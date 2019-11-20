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МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети

20 ноября 2019 07:12
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Новости Беларуси. Охота на детей в сети, игра на их доверии, травля и даже насилие. Чтобы помочь маленьким пользователям противостоять угрозам всемирной паутины, МВД совместно с ЮНИСЕФ запустили проект pomogut.by, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети-1

У него несколько функций. Во-первых, предупредить детей о возможной опасности и способах ее избежать. Во-вторых, это оказание помощи через чат. В тестовом режиме пока работает и служба круглосуточного онлайн-консультирования.

МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети-3

К нему могут обращаться не только пострадавшие, но и свидетели преступления над ребенком. Звонки анонимны и бесплатны. Кроме того, на портале содержится полезная информация для родителей и педагогов. Потому что защита детства – дело рук взрослых.

МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети-6

# Дети # общество # Фотофакт

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