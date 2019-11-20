Прописка: для чего нужна, а для чего нет

Нет прописки – нет работы. Яна Комиссарова переехала в столицу несколько дней назад. Сняла квартиру и занялась трудоустройством.

Анастасия Комиссарова, в поисках работы:

Я не местная, приехала в Минск, чтобы устроиться на работу, но дело в том, что когда я приехала получать место, работодатель отказал мне из-за того, что у меня не было минской прописки, и я теперь, вообще, не знаю законно это или нет.

Александр Костюкевич, юрист:

Трудоустройство регулируется трудовым законодательством. Есть перечень документов, который может быть востребован работодателем. Если документов в перечне нет, соответственно, требования работодателя незаконные. Большинство вопросов решаются без наличия регистрации. Исключение – оформление ребенка в детский сад. А вот для того, чтобы обслуживаться в поликлинике, достаточно заявления и паспорта.

Александр Костюкевич:

Часто возникает вопрос: можно ли выписать супруга либо супругу после развода. Сейчас, в принципе, процедура упрощена. Если супруг после развода не имеет права собственности, либо доли в праве собственности на жилое помещение, он выписывается в судебном порядке на основании заявления. Конечно, существует ряд процедур, где наличие постоянной прописки не прихоть, а необходимость. Например, постановка на очередь на улучшение жилищных условий, регистрация брака или восстановление документов.