Прописка: для чего нужна, а для чего нет

Нет прописки – нет работы. Яна Комиссарова переехала в столицу несколько дней назад. Сняла квартиру и занялась трудоустройством.
Нет прописки – нет работы. Яна Комиссарова переехала в столицу несколько дней назад. Сняла квартиру и занялась трудоустройством.
Анастасия Комиссарова, в поисках работы:
Я не местная, приехала в Минск, чтобы устроиться на работу, но дело в том, что когда я приехала получать место, работодатель отказал мне из-за того, что у меня не было минской прописки, и я теперь, вообще, не знаю законно это или нет.
Александр Костюкевич, юрист:
Трудоустройство регулируется трудовым законодательством. Есть перечень документов, который может быть востребован работодателем. Если документов в перечне нет, соответственно, требования работодателя незаконные.
Большинство вопросов решаются без наличия регистрации. Исключение – оформление ребенка в детский сад. А вот для того, чтобы обслуживаться в поликлинике, достаточно заявления и паспорта.
Александр Костюкевич:
Часто возникает вопрос: можно ли выписать супруга либо супругу после развода. Сейчас, в принципе, процедура упрощена. Если супруг после развода не имеет права собственности, либо доли в праве собственности на жилое помещение, он выписывается в судебном порядке на основании заявления.
Конечно, существует ряд процедур, где наличие постоянной прописки не прихоть, а необходимость. Например, постановка на очередь на улучшение жилищных условий, регистрация брака или восстановление документов.
Александр Костюкевич:
Если у нас есть общее положение, оно регулирует сколько площади нужно, чтобы зарегистрировать человека по месту жительства. По общему правилу – это 15 квадратных метров общей площади, в Минске – 20. Кто может, независимо от этой площади, зарегистрироваться по месту жительства – собственник, дети к родителям, родители к детям и супруги.
Юристы советуют: при переезде на новое место жительства – старайтесь делать хотя бы временную регистрацию. Это облегчит получение кредитов на выгодных условиях и избавит от лишних проблем при регистрации ИП.