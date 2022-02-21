22 лютага почынаецца датэрміновае галасаванне на рэферэндуме. Як падрыхтаваліся ўчасткі ў Мінскай вобласці?

З 22 па 26 лютага яны будуць працаваць з 10:00 да 14:00 і з 16:00 да 19:00. Усе памяшканні для галасавання абсталяваны неабходным чынам, ёсць сродкі індывідуальнай абароны, антысептыкі. Аформлены інфармацыйныя стэнды, задзейнічаюць валанцёраў. Яны будуць дапамагаць выбаршчыкам, у якіх існуюць праблемы са здароўем.

Вольга Галко, сакратар участковай камісіі Кастрычніцкага ўчастка для галасавання № 2 Вілейкі:

Участковой комиссией уточнены и составлены списки граждан, зарегистрированных по месту проживания на данном участке и имеющих право голосовать в день референдума. По нашему участку это 1 093 избирателя. 10 из них голосуют впервые. Членами участковой комиссии по месту проживания граждан, зарегистрированных на нашем участке, доставлены сообщения, в которых размещены следующие сведения: адрес нахождения участка для голосования, телефон участка.