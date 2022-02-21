Прямой эфир

22 лютага почынаецца датэрміновае галасаванне на рэферэндуме. Як падрыхтаваліся ўчасткі ў Мінскай вобласці?

21 февраля 2022 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Усе выбарчыя ўчасткі Міншчыны падрыхтаваны да правядзення рэферэндуму, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ. Ужо 22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Усяго ў цэнтральным рэгіёне створана 929 выбарчых участкаў.

22 лютага почынаецца датэрміновае галасаванне на рэферэндуме. Як падрыхтаваліся ўчасткі ў Мінскай вобласці?-1

З 22 па 26 лютага яны будуць працаваць з 10:00 да 14:00 і з 16:00 да 19:00. Усе памяшканні для галасавання абсталяваны неабходным чынам, ёсць сродкі індывідуальнай абароны, антысептыкі. Аформлены інфармацыйныя стэнды, задзейнічаюць валанцёраў. Яны будуць дапамагаць выбаршчыкам, у якіх існуюць праблемы са здароўем.

22 лютага почынаецца датэрміновае галасаванне на рэферэндуме. Як падрыхтаваліся ўчасткі ў Мінскай вобласці?-4

Вольга Галко, сакратар участковай камісіі Кастрычніцкага ўчастка для галасавання № 2 Вілейкі:
Участковой комиссией уточнены и составлены списки граждан, зарегистрированных по месту проживания на данном участке и имеющих право голосовать в день референдума. По нашему участку это 1 093 избирателя. 10 из них голосуют впервые. Членами участковой комиссии по месту проживания граждан, зарегистрированных на нашем участке, доставлены сообщения, в которых размещены следующие сведения: адрес нахождения участка для голосования, телефон участка.

22 лютага почынаецца датэрміновае галасаванне на рэферэндуме. Як падрыхтаваліся ўчасткі ў Мінскай вобласці?-7

Датэрміновае галасаванне працягнецца да 26 лютага. Асноўны дзень прызначаны на гэтую нядзелю. Запрашэнне на рэферэндум атрымалі 1 мільён 136 тысяч жыхароў Мінскай вобласці.

# Референдум # общество # Вольга Галко # Ольга Галко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На кітайскай і нават іспанскай. Студэнты прачыталі вершы Янкі Купалы на розных мовах свету
21 февраля 2022 13:36

На кітайскай і нават іспанскай. Студэнты прачыталі вершы Янкі Купалы на розных мовах свету

«Союзная решимость» и референдум. Как Беларусь решает вопрос национальной безопасности? Анонс ток-шоу «По существу»
21 февраля 2022 13:28

«Союзная решимость» и референдум. Как Беларусь решает вопрос национальной безопасности? Анонс ток-шоу «По существу»

Удзельнічаў і шматдзетны бацька з сынам. У Мінску прайшоў «Забег сапраўдных мужчын»
21 февраля 2022 13:21

Удзельнічаў і шматдзетны бацька з сынам. У Мінску прайшоў «Забег сапраўдных мужчын»