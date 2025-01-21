«Чем больше внимания, тем меньше результаты». Президент погрузился в жизнь спортивной команды МАЗа

Сегодня МАЗ – это не только знаменитые на весь мир грузовики, но и автобусы, и электробусы. Александр Лукашенко посетил новое производство пассажирской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Президент пообщался с заводской спортивной командой.

Заводской район – Беларусь в миниатюре. Здесь стараются с уважением относиться к людям труда и к наследию прошлого. Здесь территория белорусских брендов, промышленных компетенций, имиджа государства. 21 января здесь Президент. Его встречают традиционно девушки с цветами, как положено, пул топ-управленцев и даже спортсмены от промышленности.

– Ну ты думаешь не только выступать, но и выигрывать?

– Конечно. Да, на МАЗе своя спортивная команда гонщиков. Такую роскошь могут позволить лишь самые состоявшиеся предприятия в мире. Порой мы не умеем гордиться своей страной, а зачастую не знаем своих героев. Белорусский Шумахер в классе грузовиков – Сергей Вязович.

– Чем больше внимания, тем меньше результаты.

– Ну не совсем так, это спорт. Оставаться на пике постоянно довольно-таки трудно. Победы в этом году не получилось, но большую часть соперников все равно нам удается выигрывать.

– У КамАЗа выигрывай, и больше ничего не надо.

– Мы про них и говорим. Они же выступают не одним экипажем, четырьмя-пятью.

– Короче, надо больше экипажей?

На мировые трассы наши мазовцы выехали 15 лет назад. За это время участвовали почти в 40, образно говоря, олимпиадах среди грузовиков. В половине к финишу приходили среди первых. В 2023 году стали победителями ралли-рейда «Шелковый путь». Когда на международных экранах во всем мире МАЗ – все начинают думать: интересно, а что это за завод, который «убивает» всех на трассе? Подробности. У нас три экипажа по три человека и два десятка тех, кто обеспечивает весь процесс. В автопарке 20 единиц техники, родной, мазовской.

Задача его, чтобы он подготовил себе смену, а так опять начнется, как это у нас обычно бывает. Скоро в биатлоне заплачут, что у нас смена поколений, эти уже устарели и прочее. Ну а сейчас где вы? Начали проигрывать. Так иногда Смольский, иногда Сола непонятно как стрельнет, чудо совершит. Поэтому надо вовремя готовить смену. Я же сейчас все время говорю о смене поколения. Следующая у нас с вами пятилетка – наших детей поднять, чтобы они уже страну взяли в руки и понесли. Главное – не прозевать.

Сегодня Александр Лукашенко погружается в жизнь спортивной команды МАЗа. – Я смотрю на ваш автомобиль, думаю: интересно проехать на нем где-нибудь в карьере.

– Мы бы хотели с удовольствием это сделать.

Детали грузовых спорткаров прямо из цехов напротив. Их просто дорабатывают инженеры команды, а теперь и форма для тех, кто в форме, будет от белорусских кутюрье. Одежду им сшить от моего имени у своей подружки, прикажи ей. Он закажет. Как закажет, так должны и сделать. У нас есть хорошие предприятия, сделают еще лучше, чем есть. А то президенту вы шьете, я даже хотел сегодня надеть эту куртку, которую сшили, чтобы он посмотрел. Думаю, ладно. Если бы он моих размеров был, я бы ему подарил их.

Уникальная фотография и белорусы, покорившие финиш у кремлевских стен. В двух экземплярах: одна – в музей Дворца Независимости, другая – останется команде на память, как и этот исторический кадр.