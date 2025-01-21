Иванец: благодаря нашему Президенту мы сохранили справедливую систему отбора в наши вузы

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Благодаря нашему Президенту мы сохранили справедливую систему отбора в наши учреждения высшего образования. Я уверен, что абсолютно каждый взрослый молодой человек в нашей стране знает: чтобы поступить в университет, надо лишь одно условие – хорошие знания и желание учиться. Потому что все вопросы, которые связаны с коррупционными рисками и иными негативными вещами, которые имели место быть в 90-е годы, были полностью искоренены. Сегодня затраты на систему образования находятся на уровне самых высоко развитых стран мира, это более, чем 5 % от ВВП нашей страны направляется на систему образования. Когда мы говорим про дошкольное образование, это практически четверть этого бюджета образовательного. Когда мы говорим про профессиональное образование, оно по Конституции у нас полностью бесплатное, государство берет на себя соответствующие затраты. Даже в высшем образовании, которое во всем мире, как правило, полностью платное, даже так называемая платная форма обучения, получения образования сегодня практически наполовину субсидируется из нашего государственного бюджета.