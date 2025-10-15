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14 человек погибли при обрушении золотого рудника в Венесуэле

15 октября 2025 07:20
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Сразу три шахты на востоке Венесуэлы стали могилой для 14 горняков. Золотой рудник обрушился из-за внезапного затопления. Наводнение было вызвано ливнем, который поднял уровень воды в горных реках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 человек погибли при обрушении золотого рудника в Венесуэле-2

Очевидцы сообщают, что шахтеры, попавшие в ловушку, просили о помощи по рации. Им попытались сбросить веревку, но грязевые потоки уносили людей. Сейчас на месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий ЧС. Пожарные и сотрудники службы гражданской защиты работают над извлечением тел из затопленной зоны. Параллельно специалисты откачивают воду из шахт. Только после этого они смогут оценить дальнейшие риски. 

# Венесуэла

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