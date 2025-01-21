«Прививку получили» – Лукашенко рассказал, как можно пресечь дезинформацию в Интернете

Общаясь с сотрудниками с Минского автозавода глава государства ответил на ряд вопросов. Один из них касался фейков и вбросов, которыми наполнено интернет-пространство. Отвечая на вопрос, Президент прокомментировал домыслы об ограничении интернета во время выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если, когда смотришь кино, мы уже привыкли видеть всякую рекламу, то смотреть на откровенную ложь, дезинформацию, вообще нет никакого желания. Скажите, пожалуйста, может быть, это можно как-то пресечь? И есть ли альтернатива иностранным видеосервисам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем пресечь все что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами, не намерен. Потому что это может привести к тяжелым потрясениям. Но кто у нас в Беларуси в этом не убедился после 2020 года? Я говорил тогда: не торопитесь, пройдет время, оно расставит все на свои места. Буквально 4 года, все стало на свои места. И 90 с лишним процентов поняли, что мы могли бы получить.

Моменты были, когда мне пришлось что-то пресекать, даже на час-два, этот интернет и блогеров отключать очумевших и так далее. Ну тогда была такая необходимость. Это были мои функции, я принимал эти решения, порой понимая, что вы этого не поймете.

Думаю, потерпите, пройдет время, вы в этом убедитесь. Прививку получили. Ограничивать их болтовню... Слушайте, если честно, то многая их болтовня мне на пользу. Надо с ними бороться, надо бороться! И если мы боремся не их же, допустим, методами, а на их поле побеждаем, это самое ценное. А закрыть рот можем, но только всегда надо задавать вопрос, мы с вами опытные люди: а надо ли сегодня? И зачем это? Пока не надо.