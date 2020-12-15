«Чем больше детей, тем лучше». История белорусской семьи, которая воспитала 30 детей

Новости Беларуси. Вы знали, что украшение елки в большой семье занимает всего несколько минут? Ведь делаем мы сейчас это аж в 14 рук. Новый год, кстати, праздник семейный, поэтому программа «Центральный регион» на СТВ поделится секретами семейного счастья. В выпуске расскажем, сколько литров компота нужно, когда в доме семеро детей, и почему семь – это еще мало.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы приехали в гости в Старые Дороги к большой и не совсем обычной семье. С гостинцами, потому как сладкоежек в этом большом доме как минимум семь. Ну что, идем знакомиться!

Хозяйка в доме и глава большой семьи – Наталья Александровна. Муж шутит: он только шея. Но, кажется, в семье никто и не спорит с авторитетом мамы.

Наталья Гудковская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Я очень рада, что у меня такая большая семья. Я все время мечтала о большой семье. Но сейчас у нас маленькая. В прошлом году нас было 12. Всего же через дом Гудковских прошли 30 детей. Шестеро спустя время смогли вернуться к родным родителям, кого-то усыновили. А 12 ребят супруги считают по-настоящему своими.

Начиналось все 20 лет назад. Наталья Александровна тогда работала в детском доме и своими глазами видела деток, которым не хватает любви и заботы. Сами тогда растили дочку и подумать не могли, что в скором времени будут многодетными родителями.

Наталья Гудковская:

Попросили взять девочку из детского дома, я работала там ночной няней. И говорят: «Возьмите девочку, очень хорошая». Взяли одну, потом взяли ее сестру. Потом подружку, и пошло, и поехало. Это было в 2002 году. В 2005-м мы получили разрешение на открытие семейного детского дома. В этом году нам 15 лет. Самым маленьким было по два года. Рассказываем про детей, которые живут в детском доме семейного типа

Сейчас в доме осталось семеро детей. Родители говорят, маловато. В один год воспитывали сразу 14 ребят. Соседи удивляются, как со всеми справляются. Но, как показывает опыт Гудковских, в большой семье дети растут более ответственными.

Сергей Гудковский, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Сейчас мало детей, скучно даже, особенно когда осенью все уезжают учиться. Не могу привыкнуть, что очень мало детей. Сейчас вошли в колею, но скучновато. Когда детей 12, тогда легче становится. Жизнь продлевают, как говорится, и жить хочется. Привыкли к ним, уже без них не можем. Чем больше детей, тем лучше. Они друг за другом смотрят, становится легче.

Ребята вырастают, уезжают во взрослую жизнь, учатся в разных городах, некоторые успели обзавестись собственными семьями. Но семейный дом не забывают. Часто навещают, а в Новый год непременно собираются здесь все вместе.