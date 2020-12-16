Любимое место – нулевой этаж и большая кухня. Как выглядит белорусский детский дом семейного типа?

Новости Беларуси. Первые детские дома семейного типа в Беларуси стали появляться еще 30 лет назад, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Сейчас в Минской области они есть в каждом районе – всего 44. Государство активно поддерживает такую форму опеки деток, по разным причинам оставшихся без родительского внимания.

Главное преимущество – дети растут в семейной атмосфере, им прививают важные ценности и окружают любовью. Считается, чем меньше детей в таком доме – тем больше внимания каждому ребенку. В случае с Натальей и Сергеем Гудковскими их тепла и заботы хватает на всех воспитанников.

Юля этот дом считает родным. Вместе с братом-двойняшкой росли здесь с двух лет. Антон уже уехал учиться в вуз, в самостоятельную жизнь. Юле поступать в следующем году. Девочка ведет для нас экскурсию по дому. Наполняют его теплом и уютом ребята все вместе.

Тут у нас находится комната родителей, тут спят мама и папа. Внизу родительская спальня, общий зал и, обязательно, комната для гостей. Старшие ребята часто приезжают в гости.

Тут у нас находится комната для гостей. Когда приезжают дети, которые поступили, могут здесь переночевать. Наверху детские. Все в игрушках и поделках. Дети увлекаются творчеством. Работы из кожи – семейный конек.

Сейчас мы поднимаемся на второй этаж, там комнаты детей. Здесь у нас поделки, мозаики.

Здесь комната девочек, тут сплю я и маленькая Вика. Также у нас есть библиотека, тут очень много книг, каждый читает, у нас очень читающие дети в доме. Большой выбор литературы.

Дальше находится комната мальчиков, тут спят Артем и Максим. Здесь вторая комната девочек, в ней спят Света, Настя и Наташа.

Но самое любимое место в доме потайное – это нулевой этаж и вторая большая кухня. Здесь собираются всей семьей: готовят, устраивают семейные ужины и даже дискотеки. Тут находится кухня, мы здесь кушаем. Здесь очень уютно.

Процесс готовки, когда в доме все друг другу помощники, несложный. А вот запасов на зиму нужно немало. Все закатки со своего огорода. Девочкам помогать маме – в радость. С детства они все умеют готовить. В доме два главных принципа – чистота и всегда наготовленная еда.

Наталья Гудковская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Они умеют убирать дом, гладить, все делают. Такие большие помощники, что я без них ничего бы не сделала. Я очень довольна, что у меня такие дети. Я их научила всему, и мне не стыдно будет потом за них никак. Они умеют делать все. Готовят, салаты делают. Мы очень любим экспериментировать. Нашли в интернете какой-то салат, захотели сделать – сделали. Очень любим готовить бабку, колдуны, сырники. Мы готовим то, что любят дети. Я не готовлю то, что они не едят.

Заменить ребенку родителей способна не каждая семья. Ведь это не работа, а образ жизни. Энтузиазма и большого сердца мало, нужно быть еще и психологом. Подобрать ключик к воспитанникам порой бывает непросто.

Наталья Гудковская:

Было всего за всю жизнь. И убегали дети. А потом: «Пойдемте в приют» – «В приют не хотим, хотим назад в семью, но чтобы нам разрешали сидеть в интернете, сколько захотим, после уроков, когда сделаем домашнее задание, чтобы пускали в город гулять, и телефон чтобы покупали». Я говорю: «в положении этого нигде не указано, что я это должна делать». Не разрешала гулять. По городу гуляют – чему они учатся? Бутылку пива взять? Сигарету в зубы? Мама строгая, но справедливая. У нее не забалуешь. Дисциплина в воспитании очень важна.

Наталья Гудковская:

Для детей все есть. Батут, бассейн, качели, беседка еще у нас там, все есть. Дети играют, особенно маленькие. Турники, мячики. Я не скрываю, у меня «ежовые рукавицы». Я доверяю детям, но и проверяю детей, чтобы не было потом. Всякое бывает, но стараемся решать это мирными способами, обходимся пока.