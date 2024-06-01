Чем Беларусь может удивить Монголию? О перспективах сотрудничества рассказал Дмитрий Горелик

Начался государственный визит Александра Лукашенко в Монголию. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту «Чингисхан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У трапа главу государства встретили министр иностранных дел Монголии, посол этой страны в Беларуси и наша делегация.

Цель государственного визита не столько политическая (у нас позиция и взаимопонимание), в центре внимания – экономика. Здесь есть золото и уран, через Монголию проходит железная дорога. Расстояние – более 5 000 километров, население – немногим более 3 миллионов человек. И соседство с Китаем. Неужели мы можем чем-то удивить Монголию? Можем. Во-первых, в памяти еще живы советские бренды. Во-вторых, за независимый период Беларусь создала много своих компетенций.

Дмитрий Горелик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии:

Перспективное направление – то, что связано с агропромышленным комплексом, потому что монгольская сторона в настоящее время серьезно работает над расширением своих планов. Страна достаточно крупная, здесь есть разные зоны, подходящие для сельскохозяйственного производства, поэтому мы видим за этим проекты и все, что с этим связано. Тем более что в Республике Беларусь соответствующие компетенции имеются в этом направлении. Естественно, будем расширять количество поставок по традиционным группам, которые называл, опять же, техника, все, чем силен промышленный, машиностроительный комплекс Республики Беларусь.