1200 участников из Могилёвской области! Как коллективы представили регион на гала-концерте в Минске?

«Натхненне Радзімай». Под таким названием в Минске прошел масштабный гала-концерт Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусское Приднепровье стало пятым регионом, который представил творческий отчет жителям и гостям столицы на знаковой сцене страны. Как это было – материале Эллы Маркевич.

Могилев лучший! Так громко и смело ребята заявили о себе. Выступали лучшие из лучших – 1 200 участников и свыше 60 коллективов художественного творчества. В основе сюжета гала-концерта – история могилевских культурных ценностей.

Даниил Власенко, учащийся Могилевского государственного колледжа искусств:

Прежде всего, показ нашего Могилевского края, что у нас сохранилось. Мы тем самым показываем то, что каждая область индивидуальна по-своему. У каждой области есть своя какая-то изюминка. В Минске прошел гала-концерт коллективов художественного творчества Могилевской области.

Один из самых ярких и зрелищных эпизодов был посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, героической обороне Могилева и легендарному сражению на Буйничском поле.