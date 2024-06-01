Бросился на пулемётную очередь, спасая товарищей! Рассказываем о подвиге Героя СССР Агадила Сухомбаева
В освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков принимали участие тысячи советских солдат и офицеров. Навсегда свое имя в историю Великой Отечественной войны вписал и 23-летний Агадил Сухомбаев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бросившись на пулеметную амбразуру, он спас боевых товарищей. Имя героя носит одна из улиц Гродно, в освобождении которого он принимал участие незадолго до своего последнего боя.
Подробнее о судьбе Агадила Сухомбаева расскажет Алена Жиборт.
Алена Жиборт:
Этот район жители Гродно называют Переселка. В память о деревне, которая находилась неподалеку в первой половине прошлого столетия. Здесь была окраина города. Массовая застройка началась в 1960-е годы. Тогда в этом месте появились первые многоэтажки, а одной из улиц было присвоено имя Героя Советского Союза Агадила Сухомбаева. Протяженность улицы – около 600 метров. Здесь находятся детский сад и средняя школа. А также колледж бытового обслуживания населения. В учебном заведении есть музейная экспозиция, центральное место в которой отведено Герою.
Агадил Сухомбаев родился в декабре 1920 года в Казахстане. После окончания 10 классов работал трактористом в колхозе. В 1940-м был призван на службу в Красную армию. На фронт попал в октябре 1941-го.
Агадил Сухомбаев принимал участие в боях под Москвой, освобождал Смоленск, а также белорусские города и села. Среди них Гродно. В июле 1944-го 23-летний Сухомбаев командовал отделением стрелкового полка. Утром 15 июля они подошли к городу. Уже на следующий день основную часть Гродно удалось освободить. А к концу июля – еще десятки населенных пунктов.
31 июля, когда бои развернулись на подступах к городу Сувалки, роте предстояло переправиться через реку. Сухомбаев получил приказ выдвинуться со своим отделением на противоположный берег и прикрыть огнем переправу всего подразделения. Водную преграду преодолели без потерь.
Подробности в видео.