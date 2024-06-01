Бросился на пулемётную очередь, спасая товарищей! Рассказываем о подвиге Героя СССР Агадила Сухомбаева

В освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков принимали участие тысячи советских солдат и офицеров. Навсегда свое имя в историю Великой Отечественной войны вписал и 23-летний Агадил Сухомбаев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бросившись на пулеметную амбразуру, он спас боевых товарищей. Имя героя носит одна из улиц Гродно, в освобождении которого он принимал участие незадолго до своего последнего боя.

Алена Жиборт:

Этот район жители Гродно называют Переселка. В память о деревне, которая находилась неподалеку в первой половине прошлого столетия. Здесь была окраина города. Массовая застройка началась в 1960-е годы. Тогда в этом месте появились первые многоэтажки, а одной из улиц было присвоено имя Героя Советского Союза Агадила Сухомбаева. Протяженность улицы – около 600 метров. Здесь находятся детский сад и средняя школа. А также колледж бытового обслуживания населения. В учебном заведении есть музейная экспозиция, центральное место в которой отведено Герою.

Агадил Сухомбаев родился в декабре 1920 года в Казахстане. После окончания 10 классов работал трактористом в колхозе. В 1940-м был призван на службу в Красную армию. На фронт попал в октябре 1941-го.