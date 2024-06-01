Беларусь планирует открыть в Монголии мультибрендовый центр и помочь в строительстве фермы

Александр Лукашенко направился в Монголию с государственным визитом, который продлится до 4 июня. Прибытие главы государства в Улан-Батор ожидается вечером, однако сейчас белорусская делегация проводит переговоры со своими монгольскими коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил министр промышленности Александр Рогожник, уже подписано шесть знаковых документов, которые поспособствуют развитию договоренностей, достигнутых еще в начале года. Они охватывают большой спектр направлений – это семеноводство и животноводство, а также легкая промышленность и карьерная индустрия. Поле для сотрудничества постоянно расширяется, взаимодействие выходит на новый уровень. Так, стороны договорились о создании сборочного и мультибрендового центров. Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:

Это будет и сборка сельскохозяйственной техники, это будет мультибрендовый центр здесь, в Монголии, где будет представлена вся техника и вся технология, начиная от посева и заканчивая уборкой культур. В рамках визита главы государства будут подписаны соглашения во всех абсолютно сферах: образование, наука, безопасность и так далее. Это сотрудничество охватывает весь спектр взаимоотношений двух стран.

Монголия знакома с белорусской техникой еще с советских времен. Она простая в обслуживании, ремонтопригодна и, самое главное, надежна в здешних климатических условиях. Потому в вопросе развития агропромышленного комплекса здесь опираются именно на белорусский опыт. По заявлениям местных чиновников, страна намерена совершить революцию в сельском хозяйстве и животноводстве. Хаянгаагийн Болорчулуун, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии:

Несмотря на то, что наши страны находятся на большом расстоянии (это порядка 8 тысяч километров), наши души близки. Монгольская сторона уверена, что, несмотря на любые препятствия, мы будем развивать наше сотрудничество. Мы знаем, что Беларусь очень развита в сфере сельского хозяйства и промышленности. Нам многому можно научиться у вас. Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы можем оказать помощь в проектировании животноводческих объектов, а также в сопровождении по строительству, по созданию поголовья и организации производства продукции. Второе направление – им интересна наша мясо-молочная продукция, которой им катастрофически недостает.