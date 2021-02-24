«Отвечает текущей обстановке в стране и поручениям главы государства». Как изменится уголовное законодательство?

Новости Беларуси. Сбалансированность норм и направленность на реализацию общегосударственных целей. Об этом 24 февраля шла речь на заседании созданной в Администрации Президента рабочей группы. На повестке – доработка законопроекта по вопросам уголовной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деятельность вышла на финальную стадию, работа над документом перед его внесением в парламент почти завершена. Ключевой момент: изменения должны идти в ногу со временем. Проект собрал в себе действительно востребованные практикой предложения, во главе которых прежде всего защита интересов наших граждан. Среди прочих – вопросы ответственности в экономической сфере, борьба с коррупцией и повышение качества работы правоохранителей. Ряд положений направлен и на модернизацию уголовного законодательства.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Данный документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей. В уголовном законе имеют значение каждая буква и запятая, от его норм в конечном итоге зависят судьба и жизнь конкретного человека. Соответственно, общий подход, общие требования едины в плане того, что предусмотренные положения должны быть выверены, однозначно эффективно применяться на практике. Мы не должны внести те изменения, которые будут заранее неисполнимы, неприменимы. Подготовленный законопроект отвечает текущей обстановке в стране и поручениям главы государства. Он направлен на обеспечение системности и сбалансированности уголовного законодательства.