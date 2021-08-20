«Человек сам отвечает за своё здоровье». Нужна ли в Беларуси обязательная вакцинация?

Новости Беларуси. Масштабное обновление и строительство новых корпусов. В Беларуси модернизируют учреждения здравоохранения. Столица, как всегда, впереди. Так, на очереди 6-я Центральная поликлиника Ленинского района, в новом формате она откроется для пациентов до конца 2021 года. Поликлиника № 15 в Московском районе переедет в новое здание следующим летом. Через два года появится новый хирургический корпус в 11-й больнице, новоселье также справят отделения микрохирургии глаза и ортопедическое. Пациентов будут лечить по индивидуально разработанной программе реабилитации. Продолжается капремонт 16-й поликлиники в Центральном районе, к 2025 году в Минске запланировано строительство еще четырех детских и трех взрослых поликлиник. О том, какие перспективы у столичного здравоохранения, поговорили с председателем Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанной Казаченок в студии программы «Большой город». Екатерина Забенько, ведущая:

Вакцинация и вообще ситуация с коронавирусом – это одна из главных тем, которую периодически поднимает Президент. Буквально на днях он был в Витебске, где планируется выпуск вакцин не только от коронавируса. Как раз очередной раз поднимался этот вопрос. Сегодня какова ситуация с вакцинацией? Насколько более охотно люди идут, учитывая, что пункты вакцинации находятся буквально на каждом шагу. Сегодня это абсолютно не проблема, во-первых, получить бесплатно эту помощь, во-вторых, не отходя от своего любимого супермаркета, куда ты приходишь за продуктами. Тебе даже не нужно специально идти в поликлинику и думать об очередях, о средствах защиты. И ситуация по коронавирусу выравнивается сегодня. Расскажите, какая ситуация с заболеваемостью и вакцинацией.

Жанна Казаченок, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В Минске ситуация контролируемая именно благодаря тому, что очень четко и система здравоохранения, и система Минского городского исполнительного комитета на уровне глав администраций четко сработали по старту вакцинации, темпу. И сегодня у нас провакцинировано более 30 % лиц, подлежащих вакцинации. До 1 октября мы должны провакцинировать 60 %. У нас вакцинация необязательная, так и должно быть, это должен быть выбор пациента. Он должен правильно оценить, анализировать. Екатерина Забенько:

Президент тоже недавно сделал на этом акцент, что вакцинации обязательной в Беларуси не будет. Это все дело добровольное. Но дело врачей – объяснить и рассказать людям, почему это необходимо. Александр Лукашенко: «Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю»

Жанна Казаченок:

Объясняем. Это не только дело врачей. И санитарно-эпидемиологическая служба проводит большую разъяснительную работу, и Минский центр здоровья распространяет информацию, в СМИ – очень много есть информации. Важно задуматься, проанализировать, что к чему, зачем вакцинироваться, не поддаваться общей волне. Должна быть объективность. Здесь должно быть принято решение гражданина, самостоятельного человека. Он, в первую очередь, сам отвечает за свое здоровье, а мы уже помогаем. Принимайте решение – мы будем делать все, чтобы вам помочь. Екатерина Забенько:

Мне кажется, что сегодня у каждого человека либо сосед, либо друг, либо родственник, либо знакомый уже провакцинировался, и достаточно посмотреть на этого человека, понаблюдать за ним, чтобы заметить, что после того, как он вакцинировался, он чувствует себя абсолютно нормально и скорее всего он не заболел, а если и заболел, наверняка намного проще перенес заболевание, чем человек, который решил не вакцинироваться.

Жанна Казаченок:

И объективно хочу сказать, что после введения первого, второго компонента вакцины бывают легкие побочные действия, может повыситься температура, уплотнения после укола. Это мы тоже все видим, объясняем доступно, что этого не нужно бояться, что такие могут быть моменты. Ко всему надо относиться с доверием к медицинским работникам, тогда будет результат. Посмотрите, когда в Москве была ситуация, когда по 12-14 тысяч заболевших было, были перегружены стационары, благодаря тому, что была выполнена вакцинация в таком объеме и темпе, который у нас был, мы прошли этот период. У нас не было такой перегрузки. Ситуация сейчас стабилизировалась. Екатерина Забенько:

Каждый день слышим сводки, все меньше и меньше заболевших. Хорошо идем. Жанна Казаченок:

Медики суеверные, поэтому не буду тут много говорить. Мы готовимся к осеннему периоду, приедут студенты, пенсионеры с дач, дети из оздоровительных лагерей.