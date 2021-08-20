«Меня заинтересовало абсолютно всё». Более 70 детей из Сирии прилетели на каникулы в Беларусь

Новости Беларуси. Искренняя радость и только положительные эмоции. Более 70 детей из Сирии прилетели на каникулы в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране они смогут не только отдохнуть, но и поближе познакомиться с белорусской историей и культурой. Так, 19 августа ребята побывали в Несвижском и Мирском замках, полюбовались вечерним Минском с обзорной площадки Национальной библиотеки.

Впереди у детей отдых в «Зубренке». Каникулы иностранных школьников в Беларуси продлятся две недели.

Лана Захур, руководитель сирийской делегации:

Меня заинтересовало абсолютно все. Беларусь очень красивая страна. Для нас это шанс обменяться знаниями, познакомить детей с культурой вашей страны и укрепить отношения между Сирией и Беларусью. Мы будем рады встретить и белорусских детей у нас в Сирии.

Сейф эль-Юсфи:

Минск – один из самых прекрасных городов, которые я видел. Меня очень впечатлила архитектура, в частности Национальная библиотека. Хочу отметить, что у вас очень чисто.