Головченко: ЕАЭС может и должен функционировать как самодостаточный рынок
Новости Беларуси. Беларусь считает необходимым укрепить сотрудничество стран ЕАЭС в условиях внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роман Головченко принимает участие в расширенном заседании Евразийского межправсовета. Встреча проходит в Кыргызстане.
В центре внимания прежде всего экономика. Белорусская сторона призывает обратить особое внимание стран Союза на вопросы повышения технологической независимости и кооперационные проекты. Немаловажно, по мнению нашего премьера, выработать общие подходы в контексте глобальной климатической повестки. В условиях непростой политической ситуации в мире участникам интеграции необходимо вместе отстаивать единую позицию на международных площадках, – уверен глава правительства Беларуси.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
С одной стороны, постепенно оживляется международная торговля, растет товарооборот и внутри ЕАЭС, цифры назывались, причем положительная динамика наблюдается у всех государств – членов Союза. За счет внутренней кооперации совместных производств укрепляются связи с внешним миром. Внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами за 5 месяцев выросла более чем на 19 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, с другой стороны, происходит усиление внешнего давления на государства – члены Союза. Мы не заинтересованы, чтобы экономика становилась заложницей политического прессинга. В складывающихся условиях, когда необходимо искать новые точки роста, мы рассчитываем на партнеров по ЕАЭС. Убеждены, что рынок Евразийского экономического союза может и должен функционировать как самодостаточный рынок в первую очередь в плане продовольственной безопасности и современных технологий.
На встрече в Чолпон-Ате стороны рассмотрят ряд важных тем. Среди них страховая поддержка взаимной и внешней торговли, сближение нетарифных мер и вывозных таможенных пошлин. В центре внимания также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, вопросы реализации дорожных карт по формированию общего рынка органической сельхозпродукции и в сфере транспортной политики. Предполагается подписание меморандума о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта ЕАЭС.