Головченко: ЕАЭС может и должен функционировать как самодостаточный рынок

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

С одной стороны, постепенно оживляется международная торговля, растет товарооборот и внутри ЕАЭС, цифры назывались, причем положительная динамика наблюдается у всех государств – членов Союза. За счет внутренней кооперации совместных производств укрепляются связи с внешним миром. Внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами за 5 месяцев выросла более чем на 19 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, с другой стороны, происходит усиление внешнего давления на государства – члены Союза. Мы не заинтересованы, чтобы экономика становилась заложницей политического прессинга. В складывающихся условиях, когда необходимо искать новые точки роста, мы рассчитываем на партнеров по ЕАЭС. Убеждены, что рынок Евразийского экономического союза может и должен функционировать как самодостаточный рынок в первую очередь в плане продовольственной безопасности и современных технологий.