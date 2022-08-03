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«Спрос на сахар есть». Роман Головченко проинспектировал готовность к уборке нового урожая свеклы

03 августа 2022 13:53
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Новости Беларуси. Готовность сахарной отрасли к уборке свеклы нового урожая 3 августа проинспектировал премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: «Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку». Подробнее здесь.

«Спрос на сахар есть». Роман Головченко проинспектировал готовность к уборке нового урожая свеклы-1

Модернизация на перерабатывающих заводах, начатая еще в начале 2000-х, позволила значительно улучшить производительность комбинатов: с 1 до 5 миллионов тонн в год. Теперь Беларусь экспортирует до 200 тысяч тонн сахара и сохраняет его стратегический запас для внутреннего рынка.

«Спрос на сахар есть». Роман Головченко проинспектировал готовность к уборке нового урожая свеклы-4

Геннадий Соловей, генеральный директор Городейского сахарного комбината:
Основная доля нашего предприятия поставляется на рынок Беларуси, в том числе промышленно-перерабатывающие предприятия. Это кондитерка – предприятия, которые занимаются производством конфет, в том числе и наших два фруктовых цеха. У нас есть завод фруктовый и есть цех, где мы около трех-четырех тысяч тонн сахара перерабатываем и используем для фруктовых наполнителей. Спрос на сахар есть, мы также им поставляем нашу фруктовую продукцию: и подварки, и повидала, они очень активно приобретают у нас. Мы только за полгода продали из наших цехов на 1 380 тысяч долларов продукции своих фруктовых, они в нашей структуре занимают только 3 %.

«Спрос на сахар есть». Роман Головченко проинспектировал готовность к уборке нового урожая свеклы-7

В 2022 году повышенный спрос на белорусский сахар на рынках ЕАЭС и Восточной Азии позволит отечественному производителю побороться за лучшую цену на свой товар. С целью упрощения процедур купли-продажи часть объемов выпускаемой продукции этой отрасли будет выведена на открытую товарную биржу.

# ОАО «Городейский сахарный комбинат» # общество # Геннадий Соловей # Фотофакт

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