«Спрос на сахар есть». Роман Головченко проинспектировал готовность к уборке нового урожая свеклы
Новости Беларуси. Готовность сахарной отрасли к уборке свеклы нового урожая 3 августа проинспектировал премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко: «Кто-то захотел инвестировать деньги в сахар – спасибо, заводы получили дополнительную выручку». Подробнее здесь.
Модернизация на перерабатывающих заводах, начатая еще в начале 2000-х, позволила значительно улучшить производительность комбинатов: с 1 до 5 миллионов тонн в год. Теперь Беларусь экспортирует до 200 тысяч тонн сахара и сохраняет его стратегический запас для внутреннего рынка.
Геннадий Соловей, генеральный директор Городейского сахарного комбината:
Основная доля нашего предприятия поставляется на рынок Беларуси, в том числе промышленно-перерабатывающие предприятия. Это кондитерка – предприятия, которые занимаются производством конфет, в том числе и наших два фруктовых цеха. У нас есть завод фруктовый и есть цех, где мы около трех-четырех тысяч тонн сахара перерабатываем и используем для фруктовых наполнителей. Спрос на сахар есть, мы также им поставляем нашу фруктовую продукцию: и подварки, и повидала, они очень активно приобретают у нас. Мы только за полгода продали из наших цехов на 1 380 тысяч долларов продукции своих фруктовых, они в нашей структуре занимают только 3 %.
В 2022 году повышенный спрос на белорусский сахар на рынках ЕАЭС и Восточной Азии позволит отечественному производителю побороться за лучшую цену на свой товар. С целью упрощения процедур купли-продажи часть объемов выпускаемой продукции этой отрасли будет выведена на открытую товарную биржу.