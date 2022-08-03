«Спрос на сахар есть». Роман Головченко проинспектировал готовность к уборке нового урожая свеклы

Модернизация на перерабатывающих заводах, начатая еще в начале 2000-х, позволила значительно улучшить производительность комбинатов: с 1 до 5 миллионов тонн в год. Теперь Беларусь экспортирует до 200 тысяч тонн сахара и сохраняет его стратегический запас для внутреннего рынка.

Геннадий Соловей, генеральный директор Городейского сахарного комбината:

Основная доля нашего предприятия поставляется на рынок Беларуси, в том числе промышленно-перерабатывающие предприятия. Это кондитерка – предприятия, которые занимаются производством конфет, в том числе и наших два фруктовых цеха. У нас есть завод фруктовый и есть цех, где мы около трех-четырех тысяч тонн сахара перерабатываем и используем для фруктовых наполнителей. Спрос на сахар есть, мы также им поставляем нашу фруктовую продукцию: и подварки, и повидала, они очень активно приобретают у нас. Мы только за полгода продали из наших цехов на 1 380 тысяч долларов продукции своих фруктовых, они в нашей структуре занимают только 3 %.