«Человек руководствуется эмоциями». Почему белорусы продолжают вестись на уловки телефонных мошенников?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Якубель, заместитель начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси, и Валерий Волосюк, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома. Юлия Бешанова, СТВ:

Не могу не задать вопрос по поводу нашумевших сейчас телефонных мошенников. Мне кажется, сколько вы говорите об этом, мы говорим об этом, эти преступления должны сойти на нет. Но нет, из последнего: опять у пенсионерки выманили 46 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. В чем причина и как это работает? Почему люди ведутся на обман и отдают свои деньги? Как работают телефонные мошенники

Сергей Якубель, заместитель начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

Это профилактическая работа, которая проводится на сегодняшний момент всей системой государственных органов, в том числе с помощью средств доведения массовой информации. Даже спускаясь в метро и двигаясь по дороге на работу, ты слышишь, что есть такой способ совершения преступлений. Безусловно, положительный эффект от этого есть, начиная от того, что, услышав в телефонную трубку информацию, которую пытаются выдать мошенники за реальную, люди либо прекращают связь, либо же есть те, которые информируют органы внутренних дел о возможности совершения в отношении них подобного рода преступления. Но вместе с тем есть и те, кто выполняют требования мошенников. Мы сейчас говорим про случай с 46 тысячами долларов, это пример на слуху и из последнего. Могу сказать, что есть эпизоды, где речь идет про 250 тысяч долларов, которые были похищены аналогичным способом. Юлия Бешанова:

Тут же не скажешь, что похищены – люди фактически добровольно отдают. Сергей Якубель:

Они отдают добровольно, но мошенничество – один из способов хищения. То есть если мы говорим про кражи, то это тайная хищения имущества, грабеж – это открытое хищение имущества, то мошенничество – это хищение имущества, совершенное мошенническим способом – введение лица в заблуждение и так далее. Юлия Бешанова:

Кто чаще всего попадается на удочку телефонных мошенников? «Человек руководствуется эмоциями». Кто чаще всего попадает на уловки мошенников?

Валерий Волосюк, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома:

В данном случае в основном речь идет о пожилых людях. Это категория людей, которая в силу своего эмоционального состояния, возраста более доверчива. Мошенники пользуются обманом за счет эмоционального состояния. Они дают информацию о том, что в беде близкий родственник. Эта информация, которая поступает, моменты здравого смысла, логики притупляет, и человек руководствуется просто эмоциями и выполняет требования и просьбы мошенника. Поэтому, естественно, это категория в основном пожилых людей, которые в первую очередь руководствуются эмоциями. Юлия Бешанова:

А как это работает? Суммы колоссальные порой озвучивают правоохранители. Это случайное попадание или заранее продуманное – кому звонить, как звонить? Как эта схема работает? Сергей Якубель:

Если взять отдельный конкретный случай, когда в интернете был получен преступником номер мобильного или городского телефона. Информация о том, что этот номер установлен по такому-то адресу. Дальше на этот номер идет звонок. И путем введения человека в заблуждение информацию, которую преступник, находясь на другом конце провода, выдает за имеющуюся у него. Юлия Бешанова:

Например, что говорят? Сергей Якубель:

Это, как правило, человек пожилой. Либо это мужчина, либо женщина. Звонят и говорят: «Здравствуйте, ваша внучка попала в беду».

Юлия Бешанова:

«А у меня нет внучки, у меня внук». Сергей Якубель:

В этом случае может быть и прекращена коммуникация. Юлия Бешанова:

То есть это просто точечное попадание? Сергей Якубель:

Да. А может быть, просто человек отвечает: «А что с ней случилось?» – «Скажите, пожалуйста, вы кто ей?» – «Бабушка». – «А как зовут вашу внучку?» И та информация, которую предоставляет, – она сама называет имя внучки, сама называет, где она учится и так далее. Юлия Бешанова:

Тонкие психологи работают? Телефонные мошенники – тонкие психологи или просто обученные диалогу люди? Сергей Якубель:

Предполагаю, что это те лица, которые каким-то образом учились общаться на конкретную тему, конкретный эпизод, выстраивая диалог. Потому что не столько идет речь про психологию, сколько про грамотно сформулированные вопросы, на которые отвечает человек и сам же себя ставит в определенные рамки. Юлия Бешанова:

Как часто такие преступления раскрываются и легко ли они раскрываются? Вы говорили до начала программы, что человек говорит одновременно и по городскому, и по мобильному телефону, ему не дают возможности опомниться. Как быстро и как часто человек приходит в себя и понимает, что его обманули? Как много времени нужно, чтобы раскрыть это преступление? «От нескольких часов до нескольких суток». Быстро ли находят преступников, выманивших деньги?

Валерий Волосюк:

Человек достаточно быстро после того, как это произошло, понимает, что совершено преступление. Хотя у нас практика разная – от нескольких часов до нескольких суток. В принципе, после совершения преступления, когда прозвучало по телефону, что «ваша внучка или ваш внук попали в беду», когда уже потерпевший отдал деньги, закончился диалог, преступник покинул помещение, идет обработка информации и выход на связь к тем родственникам, которые у него есть. Например, это дети, если речь идет о внуках. Уже обратная связь о том, что ничего не случилось, все в порядке – наступает понимание, что потерпевший был обманут. Это происходит в основном в ближайшие часы. Юлия Бешанова:

Чем быстрее к вам обратиться, тем больше результативность? Валерий Волосюк:

Да, все правильно. Ущерб уже составил больше 4,2 миллиона долларов по стране

Сергей Якубель:

Даже больше: результативность не в том, что мы установим бандита, а в том, что нам удастся не дать ему возможности перевести деньги, и ущерб будет возмещен. Оперативность обращения в милицию обусловлена именно наличием возможности вернуть похищенное. Я больше скажу: по республике порядка 80 % такого рода преступлений раскрывается. Вместе с тем ущерб, причиненный именно этим видом преступлений, составляет больше 4,2 миллиона долларов по стране. Юлия Бешанова:

Сумма, конечно, колоссальная. И что из этих денег удалось вернуть? Сергей Якубель:

Я не готов сейчас назвать конкретную сумму. Но случаев, когда нам удавалось пресечь на стадии, пока деньги были в стране, не были переведены за пределы республики, таких случаев очень много. Удается нам вернуть деньги. Задерживаем мы и лиц, которые помещают деньги в тайник и потом приходят за ними. Таких мы тоже задерживаем. Существуют виды ответственности, предусмотренные и в отношении именно этих граждан. Я, например, считаю, что это непосредственные соучастники совершения данного вида преступления, потому что они прекрасно понимают, что они делают и для чего делают. В первую очередь категория престарелых граждан страдает от этих преступлений. Зачастую те деньги, которые забираются, у них последние. Юлия Бешанова:

За всю жизнь собранные, наверное. Сергей Якубель:

И люди в очень большом количестве, которые пострадали от этого преступления, говорят: я слышал о таком преступлении, я знаю о том, что такой способ мошенничества существует. Но эмоции при получении информации о близких родственниках, а тем более для бабушки, что внук или внучка попали в беду, блокируют чувство опасности и дают возможность мошенникам воспользоваться доверчивостью наших граждан.