«Уходит всё в высокие технологии». Что помогает белорусской милиции раскрывать преступления в интернете?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Якубель, заместитель начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси, и Валерий Волосюк, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома. Юлия Бешанова, СТВ:

Насколько сейчас технически оснащены оперативные сотрудники? Мне кажется, что техника так далеко шагнула вперед, новые способы появились, начиная от генетических каких-то экспертиз. О резонансных случаях и криминогенной обстановке. Какие преступления чаще совершаются в Беларуси и как быстро удаётся их раскрыть? Подробнее здесь. «Новых способов очень много». О техническом оснащении оперативных сотрудников

Сергей Якубель, заместитель начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

Много очень положительных примеров именно в раскрытии преступлений, связанных с научно-техническими средствами, с возможностью проведения генетических исследований. Несмотря на это, мы ежедневно в этом вопросе совершенствуемся и идем вперед. Кстати, возвращаясь к раскрытию преступлений прошлых лет, можно сказать, что очень большое их количество раскрывается именно с учетом того, что мы доходим к тем вещественным доказательствам, которые ранее были изъяты, если они изъяты, были правильные и сохранили свои биологические следы, именно посредством генетических экспертиз. Юлия Бешанова:

То, что раньше мы не могли. Сергей Якубель:

То, что раньше именно с точки зрения техники, науки мы не могли, сейчас уже при наличии более современных технологий, более современных реагентов мы имеем возможность исследовать и получать положительный результат. Юлия Бешанова:

Много таких дел, которые ждут своей очереди, когда наука еще немножко шагнет вперед, и мы сможем ответить на вопросы?

Валерий Волосюк, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома:

Я считаю, что таких дел достаточное количество. В данном вопросе надо отдать должное, если говорить честно, нашим коллегам из экспертных подразделений, потому что возможность применения тех или иных экспертных знаний в исследовании тех объектов, которые были изъяты из мест происшествия и находятся в уголовных делах, – это возможность их развития. Ведь уголовный розыск идет от факта того, что мы получим, от результатов мы потом доходим до тех лиц, которые совершили преступление. Поэтому дел достаточное количество, но это в первую очередь заслуга наших экспертных подразделений, что мы берем на вооружение себе. К вашему вопросу. По моему мнению, на сегодня у сотрудника уголовного розыска достаточное количество средств и орудий для того, чтобы он мог оперативно, своевременно доходить до раскрытия преступлений, как в дежурные сутки, так и в ближайшее время в ходе его повседневной служебной деятельности. Потому что все, чем мы пользуемся, достаточно оперативно мы можем использовать в ближайшее время фактически в круглосуточном режиме. Юлия Бешанова:

Есть, может, какие-то новые способы? Что из последнего взяли на вооружение? Сергей Якубель:

Новых способов очень много. Дабы не рассекречивать наши возможности, мы, наверное, вслух и громко о них пока рассказывать не будем. Юлия Бешанова:

Чтобы никого не смущать, что мы это уже умеем.

Юлия Бешанова:

Бич современного общества – это киберпреступления. Очень много говорится о том, что сейчас преступники массово ушли в Сеть. Есть ли у нас способ противодействия этим преступлениям? С этой стороны тоже должны быть специалисты, которые также отлично владеют и интернетом, и какими-то новейшими программами? Кто и как занимается раскрытием киберпреступлений? Сергей Якубель:

С точки зрения в целом понятия киберпреступности у нас в структуре Министерства внутренних дел есть целое подразделение, в том числе главное управление, которое занимается непосредственно раскрытием преступлений, совершенных в сфере информационных технологий. Вместе с тем сотрудник уголовного розыска в своей повседневной деятельности, занимаясь раскрытием, казалось бы, тех составов преступлений и способов их совершения, которые на первоначальном этапе нельзя назвать киберпреступлениями, и главы Уголовного кодекса предусматривают их как преступления, совершенные по линии уголовного розыска, он сталкивается с вопросами, которые ему приходится изучать с точки зрения организации работы и в сфере высоких технологий, начиная от элементарных моментов, связанных с изъятием и возможностью получения информации на удаленном доступе, по видеокамерам, и заканчивая банальными снятиями информации с технических устройств, которые находятся в пользовании у преступников для того, чтобы можно было использовать это как вещественное доказательство. Поэтому волей-неволей сотруднику уголовного розыска, который хочет эффективно работать и нарабатывать положительный опыт в организации раскрытия преступлений, приходится совершенствоваться ежедневно в своей повседневной деятельности именно с точки зрения организации раскрытия киберпреступлений. Юлия Бешанова:

Мы говорим про киберпреступления, телефонных мошенников. Системе уголовного розыска МВД 104 года в этом году, как изменился преступный мир за эти годы? Можете проанализировать, сравнить? Вы же наверняка изучали историю. Как часто удается найти виновных в совершении преступлений в интернете?