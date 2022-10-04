О резонансных случаях и криминогенной обстановке. Какие преступления чаще совершаются в Беларуси и как быстро удаётся их раскрыть?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Якубель, заместитель начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси, и Валерий Волосюк, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома. Юлия Бешанова, СТВ:

Давайте начнем с вами беседу с общей ситуации. Что сейчас вы можете рассказать о криминогенной обстановке в Беларуси? Требует она особого внимания или нет? Порядка 60 % преступлений имеют имущественную направленность. Наиболее актуально мошенничество

Сергей Якубель, заместитель начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

Безусловно, криминогенная обстановка требует всегда повышенного и особого внимания. Если брать статистику совершений преступлений за последние пять лет, угроз, которые были бы для нас новыми, в этом году не произошло. Да, есть новые формы совершения преступлений – и мошенничество, совершенное с помощью компьютерных технологий в том числе, с которыми приходится бороться и получать какую-то дополнительную информацию, чтобы эффективно бороться с этими преступлениями. Общую структуру преступности в республике можно охарактеризовать как относительно стабильную. В общей сложности порядка 60 % – это преступления имущественной направленности. Это кражи, мошенничество – различные формы хищения, которые преобладают на территории страны, соответственно, составляют основную массу. Безусловно, присутствуют и тяжкие преступления, в том числе против личности, корыстно-насильственные – это разбои, грабежи. Но то количество, которое на сегодня совершается в стране, разительно меньше, нежели преступления, совершенные тайным хищением. Как я повторюсь, это основная масса преступлений. Юлия Бешанова:

А какая у нас сейчас специфика столичного региона?

Валерий Волосюк, начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Минского облисполкома:

Специфика столичного региона в целом не отличается по республике. Преобладают в основном кражи, в последнее время наиболее актуально мошенничество. В целом по республике мы не выделяемся, основное направление такое же сохраняется. Юлия Бешанова:

Есть регионы, на которые надо обратить внимание, где какие-то особенности есть? Наиболее распространены хищения в Брестской области Сергей Якубель:

С точки зрения структуры преступности, если мы говорим про имущественные преступления, можно обратить внимание на Брестский регион. Там хищения, если сравнивать с другими регионами, они наиболее распространены. В целом по стране выделяющихся в отрицательную сторону регионов нет. Юлия Бешанова:

То есть преступность была всегда? Сергей Якубель:

Она была всегда, она имеет структуру постоянных действий, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. При этом, еще раз повторюсь, выделить что-то в отрицательную сторону вряд ли возможно. Положительных примеров много, с ними мы и сталкиваемся каждый день. Как быстро в Беларуси раскрываются преступления?

Юлия Бешанова:

Если говорить о положительных примерах, очень много об оперативных сотрудниках снято всяких кинолент. И там говорят, что если преступление не раскрыто в течение трех дней, то дальше все сложнее. Действительно так – какова раскрываемость? Как быстро раскрываются преступления? Сергей Якубель:

Существует такое понятие, как раскрытие преступлений по горячим следам. Это то, что мы привыкли видеть в том числе и в кино, когда в течение нескольких дней посредством установления каких-либо свидетелей преступления… Юлия Бешанова:

Фактически не выходя из кабинета. Сергей Якубель:

Можно сказать и так. Благодаря наличию тех же современных технологий – камер видеонаблюдения, фиксации информации посредством технических средств – удается раскрыть преступление. Вместо с тем есть такое понятие, как раскрытие преступлений прошлых лет и ранее совершенных преступлений. Юлия Бешанова:

Над ними тоже работают? Сергей Якубель:

Над ними тоже работают. Может даже похвастаться Валерий Владимирович. Буквально примеры последних дней, где достаточно серьезные преступления именно на территории Минской области были раскрыты. Юлия Бешанова:

Хвастайтесь, Валерий Владимирович. Случай из практики: удалось раскрыть серьезное преступление, совершенное в 2019 году в Минском районе

Валерий Волосюк:

Могу прежде всего сказать, что работа по категории тяжких, особо тяжких преступлений продолжается постоянно, то есть независимо от того, совершенно оно в этом году, прошлом или позапрошлом. Поэтому работа по этой категории ведется на постоянной основе сотрудниками уголовного розыска. Исходя из того, насколько результат получается путем проведения наших мероприятий, удается рано или поздно дойти до лиц, которые совершили преступления, раскрыть те или иные злодеяния. Да, в Минской области в этом году удалось раскрыть ряд преступлений прошлых лет. Недавно мы тоже давали в эфир эту информацию: нам удалось раскрыть разбой, совершенный в 2019 году на территории Минского района. Это достаточно серьезное преступление, где подозреваемые преступники проникли во двор к одному из жителей Минского района и совершили с применением насилия хищение денежной суммы в особо крупном размере. На тот момент было минимум информации при работе на месте происшествия и в последующем. Но плодотворная работа на постоянной основе по этому делу позволила дойти до тех лиц, которые совершили это преступление. Поэтому то, что говорит Сергей Иосифович, именно так и есть. Есть категория дел, где мы можем в течение суток дойти, даже в течение нескольких часов. Все зависит от ситуации, времени и места. Есть дела, где надо время. Именно постоянная скрупулезная работа в том числе и во взаимодействии с нашими специалистами экспертных подразделений. То есть какие-то результаты нам позволяют прийти с учетом времени до тех или иных ситуаций. Поэтому это все делается, и результат находит свое место. Юлия Бешанова:

А раскрываемость высокая? По линии уголовного розыска в Беларуси раскрывается порядка 65 % преступлений

Сергей Якубель:

В целом по стране по линии уголовного розыска раскрываются порядка 65 % преступлений. Юлия Бешанова:

То есть практически до каждого. Сергей Якубель:

Практически до каждого мы доходим. Я скажу, что это достаточно высокая цифра в соотношении с нашими коллегами, беря в расчет Российскую Федерацию, страны СНГ. У нас ситуация выглядит достаточно стабильно и в положительную сторону. Преступление, о котором говорил Валерий Владимирович, было раскрыто, были установлены достаточно серьезные, матерые, как мы говорим, преступники. И сегодня можно говорить, что это не единственное преступление, совершенное ими. Мы продолжаем работать в этом направлении, и я уверен, что будет еще дополнительный какой-то результат. Юлия Бешанова:

Какие еще резонансные преступления последнего времени можете вспомнить? Как идет их расследование сейчас? Сергей Якубель:

Преступления, которые на сегодня вызывают широкий общественный резонанс, – это тяжкие, особо тяжкие преступления, совершенные с использованием насилия в отношении граждан. Как раз на территории Минской области было совершено достаточно серьезное убийство, которое благодаря тесному взаимодействию и главного управления уголовного розыска, и уголовного розыска Минской области, плюс территориальные подразделения, которые свою задачу выполняли в организации работы, принесло плодотворные плоды, причем ситуация была настолько сложна, что, задержав подозреваемое лицо, не имея достаточной доказательной базы по преступлению, на первоначальном этапе нам даже пришлось на какой-то промежуток времени выпустить человека из-под стражи. Юлия Бешанова:

Но не ошиблись?