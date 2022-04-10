Сергей Дик: нас пытаются привязать участниками конфликта в Украине. Мы должны отстаивать свои национальные интересы

Важные заявления по ситуации в Украине озвучил глава белорусского государства в ходе расширенного заседания Совета безопасности, которое прошло 7 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент подчеркнул, что на мирных переговорах по украинскому вопросу должна прозвучать позиция Беларуси. И тут же в некоторых СМИ, особенно за кордоном, понеслись заголовки, что, мол, Лукашенко хочет заработать политические очки. Но дело тут совсем в другом.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Позиция и голос Беларуси на международной арене – то, чего ждут три славянских народа по разные стороны конфликта. Потому звучать она будет, как бы это ни смущало Запад. Приучает мир к этой мысли Александр Лукашенко прямо и доступно. Из кабинета нашего Президента позицию Беларуси в мир восточной дипломатии на неделе с собой забрал посол Пакистана.