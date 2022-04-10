Сергей Дик: нас пытаются привязать участниками конфликта в Украине. Мы должны отстаивать свои национальные интересы
Важные заявления по ситуации в Украине озвучил глава белорусского государства в ходе расширенного заседания Совета безопасности, которое прошло 7 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент подчеркнул, что на мирных переговорах по украинскому вопросу должна прозвучать позиция Беларуси. И тут же в некоторых СМИ, особенно за кордоном, понеслись заголовки, что, мол, Лукашенко хочет заработать политические очки. Но дело тут совсем в другом.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Позиция и голос Беларуси на международной арене – то, чего ждут три славянских народа по разные стороны конфликта. Потому звучать она будет, как бы это ни смущало Запад. Приучает мир к этой мысли Александр Лукашенко прямо и доступно. Из кабинета нашего Президента позицию Беларуси в мир восточной дипломатии на неделе с собой забрал посол Пакистана.
Сергей Дик, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Естественно, каждый конфликт, в том числе военный, заканчивается переговорами. И то, что произойдет на переговорах, будет напрямую нас касаться. Во-первых, мы на западной границе имеем государства – члены НАТО. Пытаются нас привязать некими участниками данного конфликта, связать нас вместе, но мне кажется, это абсолютно неприемлемо, потому что мы независимое государство, которое имеет свои национальные интересы. Мы должны отстаивать эти национальные интересы на международном пространстве. Тем более в данный момент.
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