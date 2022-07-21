Человеческий фактор – основная причина. МЧС о возникновении пожаров и награждении журналистов

Новости Беларуси. 90 % происшествий – пожары. А основная причина – человеческий фактор. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели регулярно проводят рейды, напоминая жителям основные правила безопасности. В профилактической работе сотрудникам помогают и журналисты. Накануне Дня пожарной службы, который пройдет 25 июля, руководство МЧС наградило победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и основ безопасности жизнедеятельности за 2020 год. Первое место в номинации «Лучший проект» получила и наша программа «Минщина». Коллеги регулярно отправляются в рейды со спасателями, а также освещают наиболее значимые происшествия.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

70-80 % различного рода чрезвычайных ситуаций происходит по вине граждан. Человек должен быть сам осведомлен о своем поведении. Как сделать так, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию.