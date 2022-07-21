Борисовский «ПОЖСНАБ» выпустил новинку – болотоход. Как Россия готова сотрудничать с предприятием?

Новости Беларуси. Машиностроительные предприятия Минской области готовы расширить сотрудничество с регионами России и заключить новые контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили 21 июля в Борисове в ходе визита посла Российской Федерации Бориса Грызлова.

Повышенный интерес соседней страны к белорусской специальной пожарной технике. С реальными моделями таких машин дипломаты познакомились на борисовском предприятии «ПОЖСНАБ». Всего в линейке более 200 автомобилей.

Среди них и такое ноу-хау – болотоход. Он может работать в экстремальных ситуациях, при пожарах в лесных массивах и на болотах. Также гостей заинтересовали компактные спецмашины для работы в условиях мегаполисов. Это перспективный проект «ПОЖСНАБ». Как отметил губернатор центрального региона Александр Турчин, важно не только найти новые связи в производственной кооперации обеих стран, но и сформировать потенциал долгосрочного сотрудничества.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

«ПОЖСНАБ» и БАТЭ – это два предприятия, которые, на мой взгляд, имеют огромные перспективы сотрудничества с российскими компаниями и работы на российском рынке. Цель и смысл нашего сегодняшнего визита – постараться выстроить прочные и долгосрочные взаимоотношения между нашим бизнесом и бизнесом Российской Федерации.