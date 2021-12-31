Минск в предвкушении новогодней ночи. Где пройдут основные гулянья?

Новости Беларуси. Минск в предвкушении яркой новогодней ночи. В городе будут работать 22 тематические площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самые главные по традиции развернутся у Дворца спорта и в Верхнем городе. После боя курантов минчан ждет ярмарка и концерт с интерактивом. Возле Дворца спорта пройдет программа «Шкатулка желаний». Планируются выступления популярных артистов, кавер-бэндов и танцевальных коллективов. Минчан и гостей столицы удивят пиротехническое и лазерное шоу, а также интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гулянья с рассветом не закончатся.

Екатерина Усова, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:

Вечером 1 января с 17:00 до 21:00 на этой же площадке возле Дворца спорта будет представлен молодежный музыкальный проект «Энергия Нового года». На площадке будут работать диджеи, популярные молодые исполнители белорусской эстрады.