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Минск в предвкушении новогодней ночи. Где пройдут основные гулянья?

31 декабря 2021 17:02
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Новости Беларуси. Минск в предвкушении яркой новогодней ночи. В городе будут работать 22 тематические площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Минск в предвкушении новогодней ночи. Где пройдут основные гулянья?-1

Самые главные по традиции развернутся у Дворца спорта и в Верхнем городе. После боя курантов минчан ждет ярмарка и концерт с интерактивом. Возле Дворца спорта пройдет программа «Шкатулка желаний». Планируются выступления популярных артистов, кавер-бэндов и танцевальных коллективов. Минчан и гостей столицы удивят пиротехническое и лазерное шоу, а также интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гулянья с рассветом не закончатся.  

Минск в предвкушении новогодней ночи. Где пройдут основные гулянья?-4

Екатерина Усова, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:  
Вечером 1 января с 17:00 до 21:00 на этой же площадке возле Дворца спорта будет представлен молодежный музыкальный проект «Энергия Нового года». На площадке будут работать диджеи, популярные молодые исполнители белорусской эстрады.  

Минск в предвкушении новогодней ночи. Где пройдут основные гулянья?-7

Яркие представления пройдут и у Минской ратуши. Трижды в день по 2 января юных зрителей ждут различные активности. Для ребят подготовлено театрализованное представление «Новогодний космолет. Путь к земле».  

# Новый год # общество # Екатерина Усова # Фотофакт

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