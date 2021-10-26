Чего не хватает белорусским студентам? Мнение директора белорусского предприятия

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш». Ольга Коршун, ведущая:

Молодые специалисты к вам приходят?

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

Приходят и работают успешно, тоже обучаясь нашей специфике, работе. Ольга Коршун:

Как оцениваете уровень студентов выпускников наших вузов? Андрей Тимошкин:

Для меня это больная тема. У меня сын учится на четвертом курсе БНТУ. Уровень наших студентов очень хороший, молодые люди наши молодцы. Единственный момент – за плечами гаджетов они не успевают иметь точку приложения. Им очень мало дают практики. Это проблема особенно есть первые полгода. Идешь и показываешь. Знающий человек, умеющий проектировать, работает прекрасно за компьютером, но железяку не видел. Ольга Коршун:

Вы не хотите какую-то программу придумать? Заключить какие-то отношения с вузами, чтобы к вам на практику приходили?

Андрей Тимошкин:

Никаких проблем. У меня даже школьники приходят на экскурсии, мы водим эти экскурсии. У нас есть подшефная школа № 213, школьники приходили неоднократно на экскурсию на наше предприятие. Мы показывали тот технологический процесс, который у нас есть. Детям было очень интересно. Я считаю, это им даст подспорье в будущей жизни, они понимают для чего, что и как. Чтобы забить гвоздь, надо взять гвоздь, молоток и стучать. Ольга Коршун:

Так вы им должны дать гвоздь и молоток. Андрей Тимошкин:

Правильно. Для этого должны прийти ко мне педагоги, которые их обучают. И они должны понять, что не только в лабораториях при вузах возможно обучение какому-то единому циклу, потому что сам цикл обучения узок. Конечно, надо дать азы, показать все, что дети могут именно в тех условиях. Но их надо и отправить на более длительную практику, месяца мало, чтобы они освоили сам процесс. Если инженер-сварщик не умеет варить, я директор – умею, я это освоил. Он должен научиться самому главному в этом, он должен понять, что такое аппарат, сопрягающиеся поверхности, как идет процесс, что для этого нужно. Тогда он достойно будет осуществлять и инженерные знания, и надзор за этим действом, и спокойно обучит специалиста, который будет это делать. Ольга Коршун:

То есть не хватает только практики нашим студентам.

Андрей Тимошкин:

Только практики, а так умницы, очень хорошие люди, преподаватели. Сколько сталкиваюсь в жизни, бесконечно рад тому, что мы сохранили эту школу. Ольга Коршун:

Что вы скажете насчет того, что не хватает на рынке рабочих специальностей? Вы с этим сталкиваетесь? Андрей Тимошкин:

В этом есть небольшая, а может, уже и большая загвоздка. Молодые люди сегодня хотят сразу всего. Ольга Коршун:

Мне кажется, хотят быть айтишниками, банкирами, предпринимателями.