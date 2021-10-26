Чего не хватает белорусским студентам? Мнение директора белорусского предприятия

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
Молодые специалисты к вам приходят?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
Молодые специалисты к вам приходят?
Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:
Приходят и работают успешно, тоже обучаясь нашей специфике, работе.
Ольга Коршун:
Как оцениваете уровень студентов выпускников наших вузов?
Андрей Тимошкин:
Для меня это больная тема. У меня сын учится на четвертом курсе БНТУ. Уровень наших студентов очень хороший, молодые люди наши молодцы. Единственный момент – за плечами гаджетов они не успевают иметь точку приложения. Им очень мало дают практики. Это проблема особенно есть первые полгода. Идешь и показываешь. Знающий человек, умеющий проектировать, работает прекрасно за компьютером, но железяку не видел.
Ольга Коршун:
Вы не хотите какую-то программу придумать? Заключить какие-то отношения с вузами, чтобы к вам на практику приходили?
Андрей Тимошкин:
Никаких проблем. У меня даже школьники приходят на экскурсии, мы водим эти экскурсии. У нас есть подшефная школа № 213, школьники приходили неоднократно на экскурсию на наше предприятие. Мы показывали тот технологический процесс, который у нас есть. Детям было очень интересно. Я считаю, это им даст подспорье в будущей жизни, они понимают для чего, что и как. Чтобы забить гвоздь, надо взять гвоздь, молоток и стучать.
Ольга Коршун:
Так вы им должны дать гвоздь и молоток.
Андрей Тимошкин:
Правильно. Для этого должны прийти ко мне педагоги, которые их обучают. И они должны понять, что не только в лабораториях при вузах возможно обучение какому-то единому циклу, потому что сам цикл обучения узок. Конечно, надо дать азы, показать все, что дети могут именно в тех условиях. Но их надо и отправить на более длительную практику, месяца мало, чтобы они освоили сам процесс. Если инженер-сварщик не умеет варить, я директор – умею, я это освоил. Он должен научиться самому главному в этом, он должен понять, что такое аппарат, сопрягающиеся поверхности, как идет процесс, что для этого нужно. Тогда он достойно будет осуществлять и инженерные знания, и надзор за этим действом, и спокойно обучит специалиста, который будет это делать.
Ольга Коршун:
То есть не хватает только практики нашим студентам.
Андрей Тимошкин:
Только практики, а так умницы, очень хорошие люди, преподаватели. Сколько сталкиваюсь в жизни, бесконечно рад тому, что мы сохранили эту школу.
Ольга Коршун:
Что вы скажете насчет того, что не хватает на рынке рабочих специальностей? Вы с этим сталкиваетесь?
Андрей Тимошкин:
В этом есть небольшая, а может, уже и большая загвоздка. Молодые люди сегодня хотят сразу всего.
Ольга Коршун:
Мне кажется, хотят быть айтишниками, банкирами, предпринимателями.
Андрей Тимошкин:
Это не каждому дано, но даже водитель какого-то автомобиля или таксист думает, что сразу заработает на квартиру и желательно в центре Минска. Такое у них пока мышление, потому что точки приложения нет. Играя в игрушки, где все быстро или ферму кто-то строит, они разные у детей, я сам не играюсь, но сама суть: они немного оторваны. Когда мой сын пришел в первый класс, у него спросила: ты видел коров? Он говорит, что да, у бабушки. И это правда, в моей жизни такое было. Если он этого не видел, как он поймет, откуда берется хлеб? Да, он может стать хорошим врачом, но он должен посмотреть, как врач работает. Детей и в школах надо чаще водить на экскурсии. Не только на предприятия промышленности, вообще, в общем. Может, создавать какие-то центры для детей, где это будут показывать.