Заявили, что поляки толкают людей на смерть. Amnesty International призывает ООН вмешаться в ситуацию с беженцами

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International призвала ООН вмешаться в ситуацию, связанную с миграционным кризисом в Польше, и потребовать официального расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственность за происходящие события, связанные с беженцами – речь о бесчеловечном отношении к людям и многочисленных фактах избиений – генеральный секретарь организации возложила на правительство и конкретных пограничников, заявив, что поляки толкают людей на смерть.

Агнес Калламард уверена, что если все международное сообщество продолжит отмалчиваться, то скоро на границе будут сотни беженцев, умирающих от голода, холода и болезней. Amnesty International не впервые критикует методы Польши в отношении мигрантов на границе. В правозащитной организации открыто указывают на нарушение Варшавой принципов международного права.