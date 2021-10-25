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Заявили, что поляки толкают людей на смерть. Amnesty International призывает ООН вмешаться в ситуацию с беженцами

25 октября 2021 15:06
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Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International призвала ООН вмешаться в ситуацию, связанную с миграционным кризисом в Польше, и потребовать официального расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Заявили, что поляки толкают людей на смерть. Amnesty International призывает ООН вмешаться в ситуацию с беженцами-1

Ответственность за происходящие события, связанные с беженцами – речь о бесчеловечном отношении к людям и многочисленных фактах избиений – генеральный секретарь организации возложила на правительство и конкретных пограничников, заявив, что поляки толкают людей на смерть.  

Заявили, что поляки толкают людей на смерть. Amnesty International призывает ООН вмешаться в ситуацию с беженцами-4

Агнес Калламард уверена, что если все международное сообщество продолжит отмалчиваться, то скоро на границе будут сотни беженцев, умирающих от голода, холода и болезней. Amnesty International не впервые критикует методы Польши в отношении мигрантов на границе. В правозащитной организации открыто указывают на нарушение Варшавой принципов международного права.  

Заявили, что поляки толкают людей на смерть. Amnesty International призывает ООН вмешаться в ситуацию с беженцами-7

В Сети много роликов, на которых польские пограничники не стесняются избивать мигрантов вплоть до потери сознания. Не церемонятся ни с кем, даже с беременными женщинами. В начале октября депутаты Сейма проголосовали за продление еще на два месяца действующего со 2 сентября режима чрезвычайного положения в приграничной зоне. Туда запрещен въезд журналистам и правозащитникам. Власти Польши не хотят, чтобы люди узнали, что происходит в приграничной зоне.  

# Беженцы # общество # Агнес Калламард # Фотофакт

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