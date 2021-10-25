Белорусское образование. Какие позиции в мире и чем так интересно иностранным студентам?

Новости Беларуси. Конкурентоспособность белорусского образования обсудили 25 октября на тематической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Конкурентоспособность белорусского образования обсудили 25 октября на тематической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качеству образовательных услуг в нашей стране уделяется особое внимание на всех ступенях. Основное – высшей. В настоящее время продолжается реализация масштабного проекта, призванного существенно укрепить материальную базу вузов и повысить качество образовательных программ. Это будет хороший задел на будущее. Традиционно ведущие отечественные университеты занимают высокие позиции в международных рейтингах.
Качество нашего образования подтверждает также интерес со стороны иностранных студентов. Сейчас порядка 27 тысяч зарубежных граждан обучаются в вузах Беларуси. Система подготовки выстроена на всех уровнях – от школ до магистратуры. Белорусы ежегодно в числе победителей международных олимпиад и различных научных конкурсов.
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
У нас функционируют два специальных фонда при Президенте Республики Беларусь, которые поддерживают одаренную молодежь, добивающуюся результатов в олимпиадном движении, в конкурсах, поддерживают педагогов, которые ведут и вводят в такую творческую, интеллектуальную жизнь молодежь. Знаковые результаты мы имеем и в части побед наших обучающихся в различных международных конкурсах и олимпиадах. Действительно, традиционно мы сильны и в естественнонаучной области – физике, математике, химии, информатике. Эти результаты, конечно же, мы наблюдаем устойчиво, фактически ежегодно.
В основе улучшения качества образования – развитие академической мобильности. Студентов и преподавателей отправляют на стажировки в ведущие вузы зарубежья, а также приглашают иностранных специалистов с лекциями в Беларусь.