Белорусское образование. Какие позиции в мире и чем так интересно иностранным студентам?

Новости Беларуси. Конкурентоспособность белорусского образования обсудили 25 октября на тематической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качеству образовательных услуг в нашей стране уделяется особое внимание на всех ступенях. Основное – высшей. В настоящее время продолжается реализация масштабного проекта, призванного существенно укрепить материальную базу вузов и повысить качество образовательных программ. Это будет хороший задел на будущее. Традиционно ведущие отечественные университеты занимают высокие позиции в международных рейтингах.

Качество нашего образования подтверждает также интерес со стороны иностранных студентов. Сейчас порядка 27 тысяч зарубежных граждан обучаются в вузах Беларуси. Система подготовки выстроена на всех уровнях – от школ до магистратуры. Белорусы ежегодно в числе победителей международных олимпиад и различных научных конкурсов.