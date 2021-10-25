«Зависит прежде всего от цены производителя». В Солигорском районе проверили стоимость овощей и фруктов

Новости Беларуси. В Солигорском районе провели мониторинг ассортимента и стоимости плодоовощной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В рейде приняла участие и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юлия Мурина.

Для мониторинга определили три торговые точки – рынки в Старобине, Красной Слободе и «Октябрьский». Продукцию здесь предлагают владельцы личных подворий, крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозорганизации. Цена за килограмм картофеля составит 1,5 рубля, капусты – от 80 копеек, морковь обойдется в 1 рубль 10 копеек.

Юлия Мурина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По результатам обследования хочу отметить, что данная группа товаров представлена в широком ассортименте как на ярмарках, так и в организациях торговли. У покупателя есть выбор, приобрести продукцию непосредственно у производителя – это физические лица, крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозорганизации – или в организациях торговли.

Людмила Ткачева, председатель Солигорского районного объединения профсоюзов:

Цена зависит прежде всего от цены производителя. Поэтому, если смотреть последние месяцы, цены практически не растут. Если цена увеличивается, когда начинаем изучать, почему, получается – цена растет у производителя. А магазины, конечно, торговую надбавку применяют. Как правило, нарушений применения нет.