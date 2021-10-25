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«Зависит прежде всего от цены производителя». В Солигорском районе проверили стоимость овощей и фруктов

25 октября 2021 15:03
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Новости Беларуси. В Солигорском районе провели мониторинг ассортимента и стоимости плодоовощной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В рейде приняла участие и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юлия Мурина.  

«Зависит прежде всего от цены производителя». В Солигорском районе проверили стоимость овощей и фруктов-1

Для мониторинга определили три торговые точки – рынки в Старобине, Красной Слободе и «Октябрьский». Продукцию здесь предлагают владельцы личных подворий, крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозорганизации. Цена за килограмм картофеля составит 1,5 рубля, капусты – от 80 копеек, морковь обойдется в 1 рубль 10 копеек.  

«Зависит прежде всего от цены производителя». В Солигорском районе проверили стоимость овощей и фруктов-4

Юлия Мурина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
По результатам обследования хочу отметить, что данная группа товаров представлена в широком ассортименте как на ярмарках, так и в организациях торговли. У покупателя есть выбор, приобрести продукцию непосредственно у производителя – это физические лица, крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозорганизации – или в организациях торговли.  

«Зависит прежде всего от цены производителя». В Солигорском районе проверили стоимость овощей и фруктов-7

Людмила Ткачева, председатель Солигорского районного объединения профсоюзов:  
Цена зависит прежде всего от цены производителя. Поэтому, если смотреть последние месяцы, цены практически не растут. Если цена увеличивается, когда начинаем изучать, почему, получается – цена растет у производителя. А магазины, конечно, торговую надбавку применяют. Как правило, нарушений применения нет.  

«Зависит прежде всего от цены производителя». В Солигорском районе проверили стоимость овощей и фруктов-10

Мониторинг цен и ассортимента социально значимых товаров в районе ведется еженедельно. Параллельно сейчас идет закладка стабилизационного фонда. Картофелем обеспечены на 80 %, овощами и фруктами – на 60 % и 70 % соответственно.  

# Торговля в Беларуси # общество # Юлия Мурина # Людмила Ткачева # Фотофакт

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