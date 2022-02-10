Генпрокуратура о мэре Днепра: «Унизил национальную честь и достоинство белорусов»

Новости Беларуси. Посол Украины Игорь Кизим был вызван в МИД Беларуси из-за инцидента в Днепре, где мэр города заменил белорусский флаг на другую символику. В связи с произошедшим Киеву направлена нота протеста. Случай во внешнеполитическом ведомстве назвали циничным проявлением недружественного отношения к белорусской нации и актом государственного вандализма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова за надругательство над белорусским флагом.