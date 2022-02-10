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Генпрокуратура о мэре Днепра: «Унизил национальную честь и достоинство белорусов»

10 февраля 2022 17:35
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Новости Беларуси. Посол Украины Игорь Кизим был вызван в МИД Беларуси из-за инцидента в Днепре, где мэр города заменил белорусский флаг на другую символику. В связи с произошедшим Киеву направлена нота протеста. Случай во внешнеполитическом ведомстве назвали циничным проявлением недружественного отношения к белорусской нации и актом государственного вандализма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова за надругательство над белорусским флагом.

МИД Беларуси требует возвращения Государственного флага и извинений по факту инцидента в украинском Днепре – подробнее здесь.

Генпрокуратура о мэре Днепра: «Унизил национальную честь и достоинство белорусов»-1

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Ему инкриминировано разжигание национальной вражды по части 2 статьи 130 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Надругавшись над нашим государственным символом, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов.

# Прокуратура Беларуси # общество # Анжелика Курчак # Борис Филатов # Игорь Кизим # Фотофакт

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