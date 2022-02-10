Авдонин: «Против меня работала польская разведка либо какие-то польские структуры»

Новости Беларуси. Новые подробности политики геноцида в отношении беженцев озвучил бежавший польский солдат Эмиль Чечко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 10 дней могло быть убито около 700 человек. Со слов Чечко, на польской границе была создана целая «расстрельная команда». Солдаты отправлялись на убийства вместе с пограничниками. Боеприпасы выдавались непосредственно перед расстрелами. А руководили ими представители польской контрразведки.

Эмиль Чечко подробно расскажет и покажет на карте места массовых расстрелов и захоронений. Скрыть следы этих жутких преступлений просто невозможно. Именно поэтому границу с польской стороны и перекрыли наглухо, чтобы ни журналисты, ни правозащитники просто физически не смогли туда попасть. Но несмотря ни на что геноцид на границе раскрыт. В ответ польские спецслужбы решили хоть как-то напакостить.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я узнал про то, что от моего имени действуют какие-то непонятные силы, дают комментарии к пресс-конференции польского силовика именно тогда, когда я ехал за рулем в Логойск в командировку. Позвонили коллеги и говорят: «Это ты комментируешь все эти новости? Это твоя позиция? Это твои комментарии?» И тогда я озадачился. Как же все-таки интересно начали работать наши оппоненты.

В последующем, когда уже прошло время и стало видно, кто в действительности попытался подсветить мои комментарии, оказалось, что это работал [издание, признанное экстремистским в Беларуси – прим. ред.]. Можно сделать выводы, что против меня работала польская разведка либо какие-то польские структуры, которые однозначно попытались перетянуть внимание, дискредитировать организаторов пресс-конференции и тем самым оттянуть внимание от слов самого польского солдата.