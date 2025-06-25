Юрий Чеботарь рассказал о перспективах XII Форума регионов Беларуси и России

Нижний Новгороде встречает участников крупнейшего в союзной повестке события! Город принимает XII Форум регионов Беларуси и России. Традиционно на этой площадке завязываются долгосрочные и крепкие деловые контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь занимает четвертое место по объему товарооборота России и первое среди стран СНГ. В свою очередь на российский рынок приходится более половины объема внешней торговли нашей страны. Портфель общих соглашений прирастает. В этом году на Форуме регионов планируют заключить более 100 контрактов на сумму свыше 700 миллионов рублей.

На XII Форуме регионов Беларуси и России планируют заключить более 100 контрактов

В деловой программе – семь секционных заседаний, посвященных промышленной кооперации, сельскому хозяйству, региональной политике и другим темам. С лучшими разработками двух стран познакомит выставка достижений Беларуси и России. Уже готова экспозиция белорусских производителей «Зроблена ў Беларусі». Кроме того, каждая область нашей страны презентует регион через тематические подворья. Главная задача – повысить эффективность союзных программ. Напомним, с момента образования интеграционного объединения реализовали более 80 таких проектов.