На XII Форуме регионов Беларуси и России планируют заключить более 100 контрактов

Нижний Новгороде встречает участников крупнейшего в союзной повестке события! Город принимает XII Форум регионов Беларуси и России. Традиционно на этой площадке завязываются долгосрочные и крепкие деловые контакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь занимает четвертое место по объему товарооборота России и первое среди стран СНГ. В свою очередь на российский рынок приходится более половины объема внешней торговли нашей страны. Портфель общих соглашений прирастает. В этом году на Форуме регионов планируют заключить более 100 контрактов на сумму свыше 700 миллионов рублей. В деловой программе – семь секционных заседаний, посвященных промышленной кооперации, сельскому хозяйству, региональной политике и другим темам. С лучшими разработками двух стран познакомит выставка достижений Беларуси и России. Уже готова экспозиция белорусских производителей «Зроблена ў Беларусі». Кроме того, каждая область нашей страны презентует регион через тематические подворья.

Владимир Ананьев, заместитель генерального директора компании «МАЗ-Купава»: Для нас это возможность показать на российском рынке новинки, похвастаться ими, ну и, безусловно, заключить контракт. Одна из наших новинок – это «Мандаринчик», который мы презентовали до этого на «Белагро» для выездной торговли.

Светлана Астанина, заведующий сектором туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма Витебского облисполкома:

Мы представляем туризм Витебской области. У нас на территории Республики Беларусь развивается 13 видов туризма. Это экономический вид деятельности, и без гастрономического туризма никуда. У нас основные на территории Витебской области – это экологический туризм, историко-культурный туризм, лечебно-оздоровительный.

Брестский регион планирует активизировать сотрудничество с Астраханской и Саратовской областями. Глобальные перспективы регионального сотрудничества участники форума обсудят на пленарном заседании. Оно пройдет 27 июня с участием глав верхних палат парламентов Беларуси и России.