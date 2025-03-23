«Дай лесу новае жыццё!»: как белорусы помогают восстанавливать леса после самого масштабного урагана?

Благоустройство ждет белорусский лес, который сильно пострадал в результате июльского бурелома и, безусловно, нуждается в нашей помощи. Для этого в Беларуси проводят акцию «Дай лесу новае жыцце!», которая стартовала на неделе. Присоединиться к ней может каждый, и многие уже поспешили на свежий воздух, чтобы успеть посадить дерево. Весна – самое что ни на есть подходящее время. Тем более сейчас Беларусь в этом очень нуждается. Нужно восстановить то, что было утрачено в результате стихии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как восстанавливают природные богатства – увидела и присоединилась Юлия Мычка.

Всего несколько минут понадобится стихии, чтобы наломать таких дров… Последний ураган, обрушившийся на страну в июле прошлого года, стал самым масштабным за всю историю Беларуси, превратив в пеньки 33 тысячи гектаров леса. Цифры ущерба, нанесенного лесному фонду страны, несколько раз менялись, в итоге увеличились вдвое и достигли 5 миллионов кубометров. Изначально эти объемы пугали не только работников лесного хозяйства, но и переработчиков. Задача, поставленная главой государства, монетизировать каждый кубометр древесины, требовала четкой стратегии: вывезти, переработать, получить продукцию, продать и восстановить лес. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Перед лицом стихии белорусы показали себя единым народом, способным на невероятные свершения! Основные работы уже проведены в двух областях – Гомельской и Могилевской. На пострадавших участках выращено около 35 миллионов саженцев – показатель рекордный. Теперь, после установления теплой погоды, на буреломных участках снова многолюдно. Почти 80 % пострадавших от бурелома лесов Могилевской области пришлись на территорию Быховского района. Досталось и Барколабовскому лесничеству. На участке Антона Логунова стихия тогда превратила в щепки каждое 10-е дерево.

Антон Логунов, лесничий Барколабовского лесничества Быховского лесхоза:

В июле это было очень страшно. Это были такие кошмары ужасные, которые проходили именно по ветровалам. Мы работали почти круглосуточно, чтобы даже разрезать те же дороги для общественного транспорта, для проезда скорой помощи, МЧС, если это необходимо. Но на данный момент, можно сказать с облегчением, мы разработали все эти последствия, которые были на тот момент. И сейчас возобновляем леса, которые надо возобновить. Устранять последствия непогоды тогда приехала вся страна. Только в Быховском лесхозе в осенней акции участвовало более 50 организаций – более тысячи человек. На лесных грядках работали белорусы разных возрастов и статусов, от премьер-министра до дошколят с родителями. Сегодня в барколабовских лесах снова кипит работа. Среди елей пыхтит самовар на 70 литров, продегустируют и варенье из шишек. С рекордом – более гектара высаженных елей и сосен всего за три часа – акцию открывают местные школьники.

Вера Веракса, учащаяся Барколабовской средней школы:

Я сегодня первый раз садила деревья. Мне понравилось, мы очень круто провели время, очень вкусный чай, варенье из шишек. Все понравилось, хочу еще. Арсений Турин наблюдал за прошлогодним ураганом из окна бабушкиного дома. Сначала боялся, что ветер снесет крышу, но дом уцелел. Ураган однако не пощадил любимые дубравы на лесной опушке, куда Арсений часто ходил с друзьями и родителями за грибами, и десятиклассник решил действовать.

Арсений Турин, учащийся Барколабовской средней школы:

Решил помогать лесничим садить лес, его возрождать. В прошлом году осенью помогал и сейчас вот весной помогаю. Мне очень хорошо на душе становится, когда я помогаю им. Аттестат зрелости деревья получат лишь через 7 лет, все это время молодым растениям будет нужен уход.