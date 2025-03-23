Это было красиво. Вспоминаем, как выбирали самую красивую минчанку года

С красотой природы, конечно, мало что сравнится. Хотя с этим могут поспорить участницы и зрители конкурса «Мисс Минск», который прошел во Дворце Республики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

15 красавиц на протяжении 4 недель активно готовились к финальному шоу. Многочасовые репетиции, примерки, экскурсии, мастер-классы. Для девушек это не просто конкурс, а настоящий марафон личностного роста.

Прежде чем соревноваться за корону, конкурсантки прошли строгий отбор. Внешние данные должны быть на высоте. Но самые главные критерии – это активная гражданская позиция и высокие моральные качества. Главную корону и титул завоевала 18-летняя Екатерина Трикоза.