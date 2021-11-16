Часть беженцев с белорусско-польской границы вернулись в лагерь в лесу. Они достраивают старые шалаши
Около полудня доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сейчас там происходит, мы можем видеть в режиме онлайн. Судя по всему, ситуация нормализовалась. По крайней мере, острого противостояния мы не наблюдаем. До этого с сопредельной стороны изливались потоки слезоточивого газа, работали водометы. Часть беженцев из «Брузгов» двинулась в свой прежний лагерь у границы.
В экстремальных условиях работает съемочная группа СТВ. На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Температура опустилась еще на несколько градусов. Именно поэтому часть беженцев перешли в свой первоначальный лагерь в лесу. Здесь благодаря деревьям меньше ветра. Люди пытаются обустроиться, подготовиться к ночлегу, разводят костры, достраивают свои шалаши. Делают все из подручных средств – пленок, пакетов, палок, веток. У них небольшая передышка после стычки с польскими войсками.
Несмотря на то, что с нашей стороны затишье, люди просто готовятся ко сну, хотят передохнуть, погреться у костра, посушить одежду после польских водометов, все равно польские силовики продолжают стягивать технику. На той стороне и пожарные машины, и военные, и полиция, и спецназ, и бронемашины. Силовики дежурят у колючей проволоки и не готовы сдаваться.
Читайте также:
Им не только холодно, у них закончилась еда. Что прямо сейчас происходит на белорусско-польской границе
«Мама трижды отказывалась от госпитализации». Из лагеря беженцев в больницу доставили женщину с двумя детьми
Белорусские медики готовы госпитализировать пострадавших беженцев. Некоторые иностранцы отказываются от помощи