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Часть беженцев с белорусско-польской границы вернулись в лагерь в лесу. Они достраивают старые шалаши

16 ноября 2021 14:40
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Около полудня доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сейчас там происходит, мы можем видеть в режиме онлайн. Судя по всему, ситуация нормализовалась. По крайней мере, острого противостояния мы не наблюдаем. До этого с сопредельной стороны изливались потоки слезоточивого газа, работали водометы. Часть беженцев из «Брузгов» двинулась в свой прежний лагерь у границы.  

В экстремальных условиях работает съемочная группа СТВ. На связь со студией выходит корреспондент Вероника Кудринецкая.  

Часть беженцев с белорусско-польской границы вернулись в лагерь в лесу. Они достраивают старые шалаши-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:  
Температура опустилась еще на несколько градусов. Именно поэтому часть беженцев перешли в свой первоначальный лагерь в лесу. Здесь благодаря деревьям меньше ветра. Люди пытаются обустроиться, подготовиться к ночлегу, разводят костры, достраивают свои шалаши. Делают все из подручных средств – пленок, пакетов, палок, веток. У них небольшая передышка после стычки с польскими войсками.  

Часть беженцев с белорусско-польской границы вернулись в лагерь в лесу. Они достраивают старые шалаши-4

Несмотря на то, что с нашей стороны затишье, люди просто готовятся ко сну, хотят передохнуть, погреться у костра, посушить одежду после польских водометов, все равно польские силовики продолжают стягивать технику. На той стороне и пожарные машины, и военные, и полиция, и спецназ, и бронемашины. Силовики дежурят у колючей проволоки и не готовы сдаваться.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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